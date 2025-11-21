34歳・年収450万円男性「2年で資産が倍に」オール・カントリー積立投資がもたらした影響
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：450万円
預貯金：800万円、リスク資産：約800万円
▼リスク資産の内訳
・日本株：約620万円
・投資信託：約180万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2024年から
・楽天・全世界株式インデックス・ファンド／確定拠出年金：2024年から
2024年に積立投資を始めたという今回の投稿者。
NISAで、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月5万円」からスタートして、途中で金額を変更し、投稿時点では「月10万円」を。確定拠出年金では、楽天・全世界株式インデックス・ファンドに、投稿時点で「月7000円」を積み立てているとのこと。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）が「元本143万円→評価額167万5000円」、楽天・全世界株式インデックス・ファンドでは「元本10万6000円→評価額12万2000円」と、いずれも利益が出ている様子です。
運用益について「積み立て開始後は、わずかにプラスで推移していたが、2025年4月頃のトランプ関税ショックを受けて、一時期はいずれも大きくマイナスになった」そう。しかし「eMAXIS Slimは、その時期に積立金額を増やしたことや、その後の市場環境の好調を受けて、現状はプラス20％くらいで推移している。楽天も現状プラスで推移している」と説明しています。
「元本が増えるにつれて資産の増え幅が大きくなり、市場全体の動きに合わせて運用される銘柄として、安定感の強さを感じている。（別途運用している）国内株も好調なこともあり、この2年で資産を倍まで増やすことができた」と成果を実感しているようです。
「個別株を自分で買おうとすると、ファンダメンタル分析などいろいろと考えないといけないが、その点、積立投資は月に一定額を自動的に投資できるので、楽」と手軽さを感じているそうです。
これから積立投資を始める人へは、「積立投資は博打ではない。短時間で増えるものでもなく、時間と金額を積み重ねて、複利で増やしていくもの。短期間でやめるのはもったいない。長く続ける覚悟を持って始めてほしい」と継続の重要性を強調。
新NISAについては、「つみたて投資枠は引き続きeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）、成長投資枠は国内株を購入して埋めよう」と考えているとのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
