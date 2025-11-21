¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¤Î°å¼ÔÉ×¡¢·ëº§23Ç¯ÌÜ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¡¢²º¤ä¤«¤Ê¤ª´é¡×¡Ö±üÍÍ¤È¤Î²ñÏÃÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¡×
½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ç°å»Õ¤ÎÌÚ²¼Çî¾¡¤µ¤ó¤Ï11·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚ²¼Çî¾¡¤µ¤ó¡õ¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²ÈÂ²3¿ÍÁ´°÷¤¬ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤À¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ23Ç¯¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌÚ²¼²È¤Ë²Ç¤ËÍè¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡¢¤¨¡¼¡¢¤¢¤Î²È¤Ë²Ç¤°¤Î¡Á¡ª¤È¶Ã¤«¤ì¤¿¤È¡£¤¢¤½¤³¤Î²È¤ÏÄ¶ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¢¤È¡×¤Ê¤É¤È¡¢²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¡¢23Ç¯´Ö¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀèÀ¸¤ÎÍ¥¤·¤µ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¹¡×¡ÖJJ·¯¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¡¢²º¤ä¤«¤Ê¤ª´é¡×¡Ö±üÍÍ¤È¤Î²ñÏÃÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤´É×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÚ²¼ÀèÀ¸¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤äJJ·¯¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤Î¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤¿Åê¹Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚ²¼Çî¾¡¤µ¤ó¡õ¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¡¢²º¤ä¤«¤Ê¤ª´é¡×ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÌë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤È¾Æ¤Ä»²°¤Ç15Ê¬ÄøÅÙ²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÊÌ¤ì¤ÆËÍ¤À¤±µ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²ÈÂ²3¿ÍÁ´°÷¤¬ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤À¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ23Ç¯¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌÚ²¼²È¤Ë²Ç¤ËÍè¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡¢¤¨¡¼¡¢¤¢¤Î²È¤Ë²Ç¤°¤Î¡Á¡ª¤È¶Ã¤«¤ì¤¿¤È¡£¤¢¤½¤³¤Î²È¤ÏÄ¶ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¢¤È¡×¤Ê¤É¤È¡¢²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¡¢23Ç¯´Ö¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃçÎÉ¤·É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤È¤ÎÍÍ»Ò¤äÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡ÖºòÌë¤Ï¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ç¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤È¹çÎ®¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÍÍ¤ËÀè¤ËÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)