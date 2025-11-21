好き＆行ってみたい「神奈川県の寺社仏閣」ランキング！ 2位「箱根神社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
古くから人々の心を癒やし、祈りの場として親しまれてきた寺社仏閣。近年では、パワースポットや映える絶景スポットとしても注目を集めています。そんな中で、今多くの人が「行ってみたい」と感じているのはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月6日、全国10〜60代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい寺社仏閣に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「神奈川県の寺社仏閣」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「温泉地に近く、食べ歩きもできそうだから」（40代女性／埼玉県）、「海辺に鳥居があり鳥居から海を望んでみたいと思います。紅葉も素晴らしく一度参拝してみたいと思います」（50代女性／兵庫県）、「国指定の重要文化財を拝見することができることと、芦ノ湖にある鳥居を見に行ってみたいから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「歴史と自然が融合した美しい境内で、参拝と散策の両方が楽しめるから」（30代女性／東京都）、「春の桜、秋の紅葉、そして祭礼の華やかさも魅力的だから」（50代男性／広島県）、「鎌倉の象徴とも言える存在で、歴史と自然の調和が美しい神社だと思うから」（20代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月6日、全国10〜60代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい寺社仏閣に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「神奈川県の寺社仏閣」ランキングの結果をご紹介します。
2位：箱根神社／48票神奈川県箱根町、芦ノ湖のほとりに鎮座する箱根神社（はこねじんじゃ）は、開運や交通安全のご利益で知られています。特に、芦ノ湖に立つ朱の鳥居は絶景スポットとして有名で、その美しい景観が「行ってみたい」という動機につながりました。箱根という一大観光地にあることも、人気の要因です。
回答者からは「温泉地に近く、食べ歩きもできそうだから」（40代女性／埼玉県）、「海辺に鳥居があり鳥居から海を望んでみたいと思います。紅葉も素晴らしく一度参拝してみたいと思います」（50代女性／兵庫県）、「国指定の重要文化財を拝見することができることと、芦ノ湖にある鳥居を見に行ってみたいから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：鶴岡八幡宮／70票神奈川県鎌倉市にある鶴岡八幡宮（つるがおかはちまんぐう）は、源頼朝にゆかりの深い、鎌倉のシンボル的な神社です。その歴史的な重みと壮大な境内、そして周辺の古都鎌倉の美しい景観が、圧倒的な支持を集めました。関東地方における最も重要な神社の1つであり、そのブランド力と知名度が最大の魅力となっています。
回答者からは「歴史と自然が融合した美しい境内で、参拝と散策の両方が楽しめるから」（30代女性／東京都）、「春の桜、秋の紅葉、そして祭礼の華やかさも魅力的だから」（50代男性／広島県）、「鎌倉の象徴とも言える存在で、歴史と自然の調和が美しい神社だと思うから」（20代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)