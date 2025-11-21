½Ð¸ý²Æ´õ¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈ¯Çä¡Ö2026Ç¯Ëè·î³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡¡´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð
¡¡½÷Í¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê24¡Ë¤¬2026Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÍè·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö2026Ç¯Ëè·î³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÊÉ³Ý¤±¤ÈÂî¾å¤Î2¥¿¥¤¥×¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¡Ö2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢ÊÉ³Ý¤±¤ÈÂî¾å¤Î2¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¼Ì¿¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¤ÇÍè·î21Æü¡¢Åìµþ¤ÇÍèÇ¯1·î18Æü¤ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¡Ö1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£