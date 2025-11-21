ALL3990円以下【GU】今っぽい足もとになれる！大人がはきたい「冬のトレンドシューズ」3選
大人の女性がはきたい！【GU】この冬の優秀シューズ3選2025年の秋冬トレンドを押さえた、ジーユーのいちおしシューズはこの3点！ 大人の女性がはきたいプチプラの優秀シューズを、コーディネートと合わせてご紹介します。
1. ボリュームのある形がかわいい「ムートン風スリッパ」
「フェイクムートンスリッパ」（税込2990円）は厚めのソールと丸みのある形で、ボリューミーなシルエットがかわいいトレンドシューズです。
カラバリは写真のブラウン、ブラック、ベージュ、ダークブラウンの合計4色です。
写真の着こなしのように、裾がたるむほどゆったりとしたパンツに合わせるのが今年らしいバランス。
さらに同じジーユーの「ダブルフラップポケットバッグ」を合わせ、ムートン調の素材をリンクさせていることも、おしゃれ見えにつながっています。
秋冬コーデの外しアイテムとして取り入れたい、カジュアルな一足です。
2. きれいめにもはけて万能「ニットソックスブーツ」
「リブニットソックスブーツ」（税込3990円）はシンプルで、合わせる服を選ばない万能ブーツ。ボリュームのあるトラックソールで脚長に見せながらも、軽量なのがはきやすいポイント。スタイルアップと歩きやすさの両方が手に入ります。
また、ソックスブーツの足首まわりにはやわらかい素材が使われており、足が疲れにくいのもメリットです。
カラバリは写真のブラックと、ダークブラウンの2色です。
写真では、ゆったりとしたニットカーデ×黒スカートのモノトーンコーデに合わせ、大人っぽいフェミニンコーデにまとめています。
フラットソールなので厚底でも歩きやすく、大人も取り入れやすいのがうれしいですね。
3. 足もとに抜け感が出る「レースアップスニーカー」
これ1足で今っぽいカジュアルコーデが完成するのが、「レースアップバレエスニーカー」（税込2990円）です。
バレエシューズとスニーカーの中間のような、双方のいいところを押さえたデザインは、この秋冬シーズンの一大トレンド。海外スナップなどでも多く見かける一足です。
甲が見えて、ベルトやひも使いもきゃしゃな印象のため、スポーティーになり過ぎないデザインが特徴。さらに屈曲性やインソール、かかとのクッションなどスニーカーならではの機能性も押さえていて、たくさん歩いても疲れにくい点も優秀です。
カラバリはグレー、ブラック、写真のダークブラウンの3色です。
写真では、スウェット＆フレアのロングスカートコーデの足もとに合わせています。
このスカートのような面積の大きいボトムスは、シューズまで重たいと野暮ったく見えてしまいますが、甲が見えるバレエシューズのようなスニーカーなら抜け感も出て、おしゃれにまとめてくれます。
ぜひ参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)