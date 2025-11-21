¡Ö¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç²¼»³¤Ç¤¤Ê¤¤¡×»°½Å¡¦¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤ÎÆ£¸¶³Ù¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤ÎÌÜ·â¾ðÊó
21Æü¸á¸å¡¢»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤ÎÆ£¸¶³Ù¤Ç¡¢²¼»³Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ1Æ¬¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤Ë¤¢¤ëÆ£¸¶³Ù¤ÎÌÚÏÂÅÄÈøº¬ÅÐ»³Æ»¸ý¤«¤éÀ¾¤Ë¤ª¤è¤½600¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å2»þÈ¾²á¤®¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤«¤éÍè¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡Ö²¼»³Êý¸þ¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç²¼»³¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ï1Æ¬¤ÇÂÎÄ¹1¥áー¥È¥ë¤Û¤É¡¢ÃËÀ¤«¤é¤ª¤è¤½50¥áー¥È¥ëÀè¤ÎÆ»¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Î»³³Ù·ÙÈ÷Ââ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤È¹çÎ®¤·¤Æ²¼»³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÅÐ»³¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£