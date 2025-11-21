¡Ö²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤Æ¡Ä¡×Ê¿²¬Í´ÂÀ¤¬ÌÀ¤«¤¹À»Ìë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
ÇÐÍ¥Ê¿²¬Í´ÂÀ¡Ê41¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦COREDO¼¼Ä®¥Æ¥é¥¹Âç²°º¬¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤ÎÆüËÜ¶¶ÂçËÁ¸±¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
08Ç¯¤ËTBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤À¤¤¤¹¤!!¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÈÖÀë¤ÇÆ±¶É¡Ö´Ø¸ý¹¨¤ÎÅìµþ¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯2¡×¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¼ýÏ¿Æü¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¡Ö¥À¡¼¥Ä¤òÅê¤²¤¿¤é¡Ê·ÊÉÊ¤¬¡Ë¤¿¤ï¤·¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤¿¤ï¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤Æ¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤ï¤·¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤É¤Ã¤«¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£