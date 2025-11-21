µ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ê¿²¬Í´ÂÀ¡Ê»£±Æ¡¦ÀîÅÄÏÂÇî¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÇÐÍ¥Ê¿²¬Í´ÂÀ¡Ê41¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦COREDO¼¼Ä®¥Æ¥é¥¹Âç²°º¬¹­¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤ÎÆüËÜ¶¶ÂçËÁ¸±¡×µ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

08Ç¯¤ËTBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤À¤¤¤¹¤­!!¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÈÖÀë¤ÇÆ±¶É¡Ö´Ø¸ý¹¨¤ÎÅìµþ¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯2¡×¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¼ýÏ¿Æü¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¡Ö¥À¡¼¥Ä¤òÅê¤²¤¿¤é¡Ê·ÊÉÊ¤¬¡Ë¤¿¤ï¤·¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤¿¤ï¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤Æ¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¤½¤Î¤¿¤ï¤·¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤É¤Ã¤«¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£