辻希美、自宅スタジオ改装の様子を公開「めちゃくちゃ広い」「さすがすぎる」と反響続々
【モデルプレス＝2025/11/21】タレントの辻希美が11月20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅に設置されたスタジオの改装を行う様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美、自宅の豪華スタジオがレベチの広さ
辻は「我が家のスタジオがですね、ちょっと最近全然使われてなくて、使われたとしても倉庫みたいな感じで物置きとして使われがちになっちゃったんですね」という説明から動画をスタート。白を基調とした広々としたスタジオは壁の全面には鏡が貼られている本格的なもので、以前は長女の希空（のあ）がダンスのレッスンに使っていたのだという。物置のままではもったいないということから、辻はマネージャーたちを呼び寄せ、このスタジオを「ハワイアン」風にしようと改装をスタート。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの様子も見守りながら、辻も一緒に床に木の板を貼り付ける作業を行い、今後は観葉植物のモンステラやテーブル、椅子などを置いていこうと盛り上がる一幕もあった。
この投稿に「自宅にスタジオはさすがすぎる」「レベチ」「めちゃくちゃ広い」「使いたい」「スタジオもハワイ風もどちらもゴージャス」「ハワイアン風になるの楽しみ」「ガラッと雰囲気変わりますね」とコメントが集まっている。辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆辻希美、自宅スタジオを改装
◆辻希美の投稿に反響
