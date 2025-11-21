¡ÖÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¥Ò¥í¥ÉÊâÈþ¥¢¥Ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª
¡¡¸µÄ«ÆüÊüÁ÷¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Ò¥í¥ÉÊâÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¹Ö±é²ñ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö£É£ô¡¡£÷£á£ó¡¡£ó£ï£ï£ï£ï¡¡£î£é£ã£å¡¡£ô£ï¡¡£ó£å£å¡¡£ù£ï£õ¡¡£á£ç£á£é£î¡ª¡ª¡¡£Ù£ï£õ¡¡£ì£ï£ï£ë¡¡£Á£Í£Á£Ú£É£Î£Ç¡¡£÷£é£ô£è¡¡¡È£ë£á£ò£é£ù£õ£ó£è£é¡É¡¡£ï£õ£ô£æ£é£ô¡¤£Ä£á£ö£å¡ª¡ª¡×¡Ê¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¤«¤ê¤æ¤·»Ñ¤ÏÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡ª¡Ë¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö²Æì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¹Ö±é²ñ¡¡¡¡»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡¥¡¡Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ò¥í¥É¥¢¥Ê¤Î»ö¡¢¹¥¤¤À¤Ê¡×¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£