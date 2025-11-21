Amazonは21日、「Amazon ブラックフライデー」の先行セールを開始した。ハイセンスのテレビも多数セール価格で販売されている。量子ドット×ミニLED搭載の65型4K液晶テレビ「65E7N PRO」は通常164,800円のところ22% OFFの128,000円、75型の「75E7N PRO」は通常198,000円のところ22% OFFの154,800円となっている。

超大型サイズも割引価格で販売中。量子ドット×ミニLED搭載の85型4K液晶テレビ「85E7N PRO」は通常228,000円のところ15% OFFの194,800円、同じく85型の「85E80R」も通常318,000円のところ16% OFFの268,000円で販売されている。

この他にも、量子ドット搭載の4K液晶「E7N」シリーズや、エントリー4K液晶「E60N」シリーズ、フルHD解像度のシンプルモデル「E4N」シリーズもセール対象となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください