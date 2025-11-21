ÃæÈøÌÀ·Ä¡¡ºÊ¡¦ÃçÎ¤°Í¼Ó¤Î¼Ì¿¿T¥·¥ã¥Ä¤ÇÃÂÀ¸Æü²ñ¡¡¡ÖÉ¨¥¬¥¯¥¬¥¯¿Ì¤¨¤ë¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¡Ê37¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£10·î18Æü¤Ë36ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÈø¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÃç¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è!!¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹ÃË¤â°ì½ï¤Ë¡¢Ãç¤Î¿åÃå¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÅê¹Æ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤«DMÍè¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¡¢¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ä¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©Åª¤Ê¤ä¤Ä¤¬¡¢¡¢¡¢¾Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª½Ë¤¤¤â¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢É¨¥¬¥¯¥¬¥¯¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡·ò¹¯¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¤È¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ãç¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖGUCCI¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤ÆÅÁ¤¨Ëº¤ì¤¿¡Ä¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤¤¤ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤·T¥·¥ã¥ÄºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÈø¤Ï13Ç¯4·î18Æü¤Ë½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯10·î4Æü¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£