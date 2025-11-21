男性8人組「timelesz」が所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで21日、メンバーの不適切言動を謝罪した。

公式サイトでは「timeleszから皆さまへ」と題し声明を発表。「この度は、番組出演時のメンバーによる不適切な言動により、多くの方々に不快な思いをさせてしまったこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「今回の件につきまして、個人の問題としてのみならず、timeleszとしてのことと捉えております。その為、timeleszメンバー8名で話し合いを行い、多くの方々に支えていただいているにもかかわらず、その想いに反して、不用意かつモラルに反した発言であったこと、そして表現する者としての自覚に欠けていたことを、当人はもとよりグループとして深く反省し、真摯に受け止めております」と全員での話し合いの末の声明だと説明。

「また、今回の経緯を振り返り、メンバー各々に落ち度と責任があることを自認し、今後は、このようなことを起こさないよう、互いに律し合い、アイドルとしてあるべき姿とは何かを継続的に話し合いながら、日々の言動を見つめ行動してまいります。応援してくださる皆さま、関係各所の皆さまに、再び信頼していただけるよう、謝罪して終わりにするのではなく、その想いを今後の活動の中で示していけるよう、一層精進いたします。皆さまのお言葉を真摯に受け止め、歩みを正してまいります。」とし、メンバー全員の直筆署名が掲載された。

timeleszを巡っては、メンバーの篠塚大輝が11月のマンスリーエンタメプレゼンターを務めるフジテレビ系「めざましテレビ」内で18日、一発ギャグを披露。これが不謹慎だとネットで炎上、ファンからも怒りや落胆の声が上がっていた。

「めざましテレビ」も番組公式サイトで「11月18日（火）の放送内容につきまして、さまざまなご意見をいただきました。視聴者の皆様に不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げます。今後とも安心してご覧いただける番組づくりに努めてまいります」と謝罪している。