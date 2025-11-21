川口オートイメージガールで、マルチタレントの夜道雪（26）のX（旧ツイッター）が21日に更新され、移動中の事故により、同日の開催の誕生日イベントを中止することを発表した。

夜道雪のスタッフ名義で「関係者様ならびにファンの皆様」と題し、「本日の大阪での誕生日イベントについて大切なお知らせがございます」とし、「会場へ向かう際、移動中に予期せぬ事故に遭い、現在は病院で診察を受けております。このような状況のため、どうしてもイベント開始時間に間に合うことができず、本日のイベントは中止とさせていただきます」と発表し、「楽しみにお待ちいただいていた皆様には、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

そして「本人も誕生日を皆様と過ごせることを心から楽しみにしておりましたので、非常に悔しい思いをしておりますが、まずは体調の回復を最優先とし、元気な姿でまたお会いできるよう努めてまいります。イベントの対応につきましては、主催者様と相談のうえ、改めてご案内いたします。ご迷惑とご心配をおかけしてしまい申し訳ございません。そして、夜道雪をいつも応援してくださる皆様に、心より感謝申し上げます」と伝えた。