¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î(25)¡áº´²ì¸©½Ð¿È¡á¤¬à¿ÍºÊ¥×¥ê¥óá¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£²ó¤ÏÃÏ¸µ¤Îº´²ì¸©¿Àºë»Ô¤µ¤ó¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¡£ÁáÂ®¡¢¿ÍºÊ¥×¥ê¥ó¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¥×¥ê¥ó¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ê¥ó¤Ï¿Àºë»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¼÷»ÊÅ¹¤¬ÈÎÇä¡£ÂçÉÂ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Å¹¤Î½÷¾¤¬ºî¤ë¥×¥ê¥ó¤ò¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÉÊ¤Ç¤â¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆÈ¿È¤Ê¤Î¤Ë¿ÍºÊ¥×¥ê¥ó¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â°ÕÌ£¿¼¤Ê¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬¥¹¥²¥§¤Ê¡£¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤¼¤Ò´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Á¤È¤»¤Ï¡¢º´²ì¸©¤ÎÅ´¹©½ê¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿à¥¬¥Æ¥ó·Ïá¥°¥é¥É¥ë¡£2019Ç¯¤ËµòÅÀ¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤¹¤Þ¤Ç¡¢º´²ì¤«¤é¤ÎÄÌ¤¤¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£