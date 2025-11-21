¿·¤¿¤Ê¡Ö±§ÅÚ¤ÎÀ±¡×¥¤¥±¥á¥óÎµæÆ¤ÏËë²¼Í¥¾¡¤Ê¤é¤º¡¡Âç³Ø¤Þ¤ÇÆ±¤¸·ÐÎò¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡Ö²È¤ò¹Ô¤Íè¤·¤¿Ãç¡×¡ÚÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Û
¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê13ÆüÌÜ¡¦Ëë²¼¡¦°ì°Õ¡Ê´ó¤êÀÚ¤ê¡ËÎµæÆ¡Ê21Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¾Ëë²¼24ËçÌÜ¤Ç6ÀïÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿ÎµæÆ¡Ê23¡Ë¡á·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡¢ÄÉ¼êÉ÷Éô²°¡¢ËÜÌ¾¡¦Àî¾åÎµ¾»¡á¤¬¡¢Ëë²¼Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëÁ´¾¡ÂÐ·è¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢ÆüÂç¤Î1Ç¯ÀèÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë°ì°Õ¡Ê¤«¤º¤Þ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡ÖÄ¥¤ê¼ê¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â·Î¸Å¤·¤¿Áê¼ê¤Ç¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±§ÅÚ¾¯Ç¯ÁêËÐ¥¯¥é¥Ö¡¢Äá¾ëÃæ¡¢Ê¸ÆÁ¹â¡¢ÆüÂç¤È¡¢Âç³Ø¤Þ¤Ç¤Ï1³ØÇ¯¾å¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¤ÈÆ±¤¸Æ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é·»Äï¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²È¤Ë¤â¹Ô¤Íè¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ÀèÇÚ¤Ïº£¾ì½ê¤ÇÂç³èÌö¡£ÎµæÆ¤Ï¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¸µ½½Î¾¤ÎÎµ¸×¤ò·»¤Ë»ý¤ÄÎµæÆ¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¶âÂôÂç²ñ¤Ê¤É¤òÀ©¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ÇËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç½éÅÚÉ¶¡£°ÊÍè5¾¡¡¢5¾¡¡¢6¾¡¤òµó¤²¤¿¡£Ä¹¤á¤Î¤¶¤ó¤Ð¤éÈ±¤Ç´éÎ©¤Á¤âÃ¼Àµ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¾ì½ê¤Ï¿·½½Î¾¾º¿Ê¤ò¸«¤¨¤ëËë²¼15ËçÌÜ°ÊÆâ¤Ø¤Î¾º¿Ê¤¬ÍÎÏ¡£¡ÖÍè¾ì½ê¤Ï¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤éÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£Áê¼ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÎÓ¡¡¸¶¹°¡Ë