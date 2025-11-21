¡Ö¤Û¡¢ËÜÊª?¡×àÍã¤ÎÀÞ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥§¥ëá¤«¤é40Ç¯¡¢ÃæÂ¼¤¢¤æ¤ßà1¥«·î¤Ö¤êáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæÂ¼¤¢¤æ¤ß(59)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¡¢1¥«·î¤Ö¤ê¤ËX¤ÇºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Í¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿Ä¹¤¤È±¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÏÂçºåÉÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢À¸¸å¤¹¤°Ê¡²¬»Ô¤ËÅ¾µï¡£¤½¤Î¸å¡¢ºî¶Ê²È¤ÎÊ¿Èø¾»¹¸¤Ë»Õ»ö¤·¤Æ1984Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£85Ç¯¡¢¥Ï¥¹¥¡¼¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡ÖÍã¤ÎÀÞ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¡¢ËÜÊª¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤à¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍã¤ÎÀÞ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¢Ì¾¶Ê¤Ç¤¹¡×¡Öº£¤âÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£