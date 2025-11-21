¡Ö´¶Æ°¤¹¤®¤ë¡¼!!!¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó!¡×Á°ÅÄÆØ»Òà¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ðá¤òÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤â½ËÊ¡¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¼Æºé¥³¥¦¤È2S¤ËÈ¿¶Á
¡¡½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥³¥¦¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª¡ª¤ä¤Ã¤¿¤Í14ºÐ¤Î»ä¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÅê¹Æ¡£ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¼Æºé¥³¥¦¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢´î¤Ó¤Ë°î¤ì¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËAKB48»þÂå¤ÎÃç´Ö¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤ä¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤·¤Æ½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤ï¡¼!¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¡Ö´¶Æ°¤¹¤®¤ë¡¼!!!¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó!¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥çÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ªÆ´¤ì¤Î¿Í¤Èº£¶¦±é¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤¬´¶Æ°♡¡×¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£