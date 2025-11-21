¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡×¾¾ËÜ½á¡¢11ºÐ²¼²Î¼ê¤ÈÇ®¡¹¥Ï¥°¤ÇÌ©Ãå¡Äà¿ÆÌ©2Sá¥ª¥Õ»Ñ¤Ë¡Ö²¿¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤Î?¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¼ó¸µ¤ËÎ¾ÏÓ¤ò²ó¤µ¤ìÌ©Ãå¡Ä
¡¡Íò¤Î¾¾ËÜ½á(42)¤¬Ç¯²¼²Î¼ê¤È¥Ï¥°¡Ä¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ÎàÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Î¼ó¸µ¤ËÎ¾ÏÓ¤ò²ó¤·¿ÆÌ©¤Ê»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGOT7¡×¤Î¥á¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥ï¥ó(31)¡£
¡¡10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¤Î¥½¥í¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖMAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026¡×¤¬6Æü¤ËÅìµþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ï¥ó¤¬ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¡¢¾¾½á¡ª¡©¡×¡ÖÆÍÁ³¾¾ËÜ½á¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê ²¿¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤Î¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÀÜÅÀ¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤Ê¤¤?¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È¾¾ËÜ½á¤µ¤ó!?¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤É¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£