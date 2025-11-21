¡Ö»ä¤ÏÂç¾æÉ×¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÉ§ÌîÍø¾¡¤µ¤ó¤ÈCBC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾Â¼½Ó¿Î¥¢¥Ê¤¬°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¤òÁÊ¤¨¤ë
¡Ö»ä¤ÏÂç¾æÉ×¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÉ§ÌîÍø¾¡¤µ¤ó¤¬Áê¼¡¤°ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Ê¤ÉÆÃ¼ìº¾µ½¤¬Ìó1600·ïÈ¯À¸¤·¡¢Èï³²Áí³Û¤Ï69²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê10·îËö»þÅÀ¡Ë²áµîºÇ°¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âºÇ¶áÂ¿¤¤·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¼ê¸ý¤Ç¤Ï¡¢1¿Í¤Ç1²¯±ß°Ê¾å¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©·Ù¹Á½ð¤Ï21Æü¡¢¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÉ§ÌîÍø¾¡¤µ¤ó¤ÈCBC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¾Â¼½Ó¿Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ò°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¡£
º¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¹ñºÝÅÅÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡½ð¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑÄä»ß¤Î¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉ§ÌîÍø¾¡¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬°ìÈÖ´í¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×