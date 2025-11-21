¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ËÏÀÍýÅª¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½©¹Í¥¿Í¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦4ÅÙ¤Îà»Õ¾¢á¤Ë´¶Éþ¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤Ïµð¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¹çÎ®
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢º£·îÃæ½Ü¤«¤éËÜÎÝÂÇ²¦4ÅÙ¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤Î²¼¤ÇÄ¹ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤ÏÂ¤È¼éÈ÷ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç²¿¤È¤«¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¡×¡£12·îËö¤Þ¤ÇÊ¡²¬»ÔÆâ¤Îµå¾ì¤Ç¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤¹Í½Äê¤À¡£
¡¡5·î¤Ë¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤«¤é°ÜÀÒ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨2³ä8ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢7·î3Æü¤Ë½Ð¾ìÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Ï2·³Àï¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£10·î²¼½Ü¤«¤é¤Î½©µ¨Îý½¬¤ÇÂÇ·â¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¸å¡¢»³Àî¤ËàÆþÌçá¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê»³Àî¤Ï¡ËÁÛÁü°Ê¾å¤ËÍýÏÀÅª¡£´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡£21Æü¤Ï½êÍÑ¤ÇÊ¡²¬»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿½©¹¤Ï¡¢ÄÌ»»275ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ëÂçË¤¤ÎÂÇ·âÍýÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£ë¾Êó¤ËÀÜ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÄ¾ÀÜ¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡Ø¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤´¤é¤ó¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤Èµð¿ÍÆþÃÄÁ°¤Ë½é¤á¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¯Æâ¤Ï»³Àî¤ÎÂÇ·âÍýÏÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤ÏÄÌ»»2447°ÂÂÇ¤ò¸Ø¤ëµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£µð¿Í»þÂå¤Ï¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯¤ËÁá¤¯¤â10ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿°ïºà¤¬¡¢°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤³¤½ºÍÇ½¤òËÜ³Ê³«²Ö¤µ¤»¤ë¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë