NMB48＆iLiFE!らアイドルグループ、出演予定だった上海公演の延期を相次ぎ報告「多方面にわたる不測の要因により」
アイドルグループのNMB48やiLiFE!、虹のコンキスタドールなどが21日、出演を予定していた中国・上海でのイベント「NSE2025 次元星舞台」が公演延期になったことをそれぞれ公式サイトや公式Xで報告した。
【画像】NSE2025イベント実行委員会名義で公演延期の理由を説明した【全文】
iLiFE!は公式Xで、NSE2025イベント実行委員会の名前で「公演延期およびチケット払い戻しに関するお知らせ」を中国語と日本語で伝える画像を投稿した。
その画像では「ご来場予定の皆様並びにファンの皆様へ」とし「多方面にわたる不測の要因により、慎重な協議と調整を重ねた結果、2025年11月29日〜30日に予定しておりました「NSE2025次元星舞台」関連イベント（特典会含む）を中止させていただくこととなりました」と報告。「なお、今後新たな開催計画が決定した場合、出演者ラインナップ等の内容が変更となる可能性がございますので、あらかじめご了承ください」と伝えた。そして「本公演を心待ちにしてくださった皆様にご迷惑とご心配をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、チケットの払い戻し方法について案内した。
虹のコンキスタドールやきゅるりんってしてみては、所属事務所のDEARSTAGE inc.が公式Xで同様の画像を投稿。それをリポストする形で「11/29〜11/30に出演を予定しておりました上海にて開催「NSE2025次元星舞台」につきまして、イベントの開催が中止となりました。 チケット払い戻し方法につきましては、以下をご覧ください。 この度は直前のご案内となりましたことを重ねてお詫び申し上げます」と伝えていた。
NMB48も公式サイトで「NMB48が出演を予定しておりました、2025年11月29日（土）開催『NSE2025次元星舞台』につきましては、主催者側より公演延期の発表がございましたのでお知らせいたします」と報告。「ご参加を楽しみにしてくださっていた皆様には、大変恐れいりますが何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
