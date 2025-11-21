¸©µÄÊäÁª¹ð¼¨¡¡»ÖÉÛ»Ö¡¦Á¾±÷·´¶è¡¡¿·¿Í¤Ç¸µ»ÖÉÛ»Ö»ÔµÄ¤Î2¿Í¤¬Î©¸õÊä¡¡¼¯»ùÅç
·ç°÷1¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷»ÖÉÛ»Ö»Ô¡¦Á¾±÷·´¶è¤ÎÊä·çÁªµó¤¬21Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¿·¿Í2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©µÄ²ñµÄ°÷»ÖÉÛ»Ö»Ô¡¦Á¾±÷·´¶è¤ÎÊä·çÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¢§¿·¿Í¤Ç¸µ»ÖÉÛ»Ö»ÔµÄ¤Îµ×°æ¿Îµ®¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¢§¿·¿Í¤Ç¸µ»ÖÉÛ»Ö»ÔµÄ¤ÎÆîÍø¿Ò¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤Î2¿Í¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¤¹¡£
¡Êµ×°æ¿Îµ®¸õÊä¡¦35 Ìµ¡¦¿·¡Ë¡Ö¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÇºÇ´ü¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¹ø¤â¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¸©¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Ìµ½êÂ°¿·¿Í¤Îµ×°æ¿Îµ®¤µ¤ó¤Ï¡¢»ÖÉÛ»Ö¹Á¤ò¤¤¤«¤·¤¿ÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Î¿¶¶½¤ä¡¢Çã¤¤Êª¼å¼ÔÂÐºö¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©µÄÁª¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆîÍø¿Ò¸õÊä¡¦61 Ìµ¡¦¿·¡Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¡¢20Ç¯¸å¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤È»×¤¦¡£¼¯²°¡¦ÅÔ¾ëÊýÌÌ¤Ø¤É¤ó¤É¤ó·ÐºÑ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¸©¤ä¹ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¥Ñ¥¤¥×Ìò¤¬¤¤¤ÞÉ¬Í×¡×
Ìµ½êÂ°¿·¿Í¤ÎÆîÍø¿Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆÂÐºö¤Î³È½¼¤ä¡¢´Ñ¸÷µòÅÀ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤«¤éÀè·î¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿»ÖÉÛ»Ö»ÔµÄ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊä·çÁªµó¤ÏÂçºêÄ®Ä¹Áªµó¤ËÈ¼¤¦µÄ°÷¼¿¦¤Ç·ç°÷¤¬1¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼Æü¤ÏÂçºêÄ®Ä¹Áªµó¤ÈÆ±¤¸º£·î30Æü¤ÇÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
