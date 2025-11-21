Íî¹çÇîËþ»á¡¡µÈÅÄ¡¢¿ûÌî¡¢º£±Ê¡¢Àé²ì¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¡¡ÖÊÆ¹ñ¤Ë¹Ô¤¯Áª¼ê¤Ç1ÈÖµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê71¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°Ê³°¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅê¼ê10¿Í¡¢Ìî¼ê2¿Í¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ3Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿µÈÅÄÀµ¾°¤Ï¥±¥¬¤Ë¤â¶ì¤·¤ß¡¢ÅÏÊÆ¸åºÇ¾¯¤Î55»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦266¡¢4ËÜÎÝÂÇ26ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷ÎÏ¤¬²ÝÂê¤À¤±¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï·ë¹½Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¼é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£DH¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÄ¹µ÷Î¥¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë¤â¤è¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡£¤è¤Ã¤Ý¤É´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯36ºÐ¤Ë¤·¤ÆÅÏÊÆ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÉ¾²Á¡£10¾¡10ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤â¤½¤ó¤Ê¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢2·å¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ç¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿º£±Ê¾ºÂÀ¤Ïº¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÆùÎ¥¤ì¤â¤¢¤ê¡¢9¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.73¡£15¾¡¤òµó¤²¤¿ºòµ¨¤«¤éÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡Ö¥±¥¬¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð10¡¢15¤Ï¾¡¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¹âÉ¾²Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯Áª¼ê¤Ç1ÈÖµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï1Ç¯ÌÜ¡¢2Ç¯ÌÜ¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î¥±¥¬¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Î»þÂå¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¯¤¤¤«¤é¡£¤³¤ì¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤ë¡¢Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤»¤ë¡¢½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤¤¤¯¤é¡È¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Éé½ý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Àé²ìÞæÂç¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¥±¥¬¤¬Â¿¤¤¤Í¡£¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È·üÇ°¡£¡Ö¤¤¤¤»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤Î¸å¤¹¤°¸Î¾ã¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£¸Î¾ã¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£¸Î¾ã¤µ¤¨¤·¤Ê¤±¤Ð2·å¤Ï¾¡¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¡£²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£