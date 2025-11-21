俳優の篠山輝信（41）が、21日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演し、父で写真家の故・篠山紀信さん（享年83）と母で元大人気アイドルの南沙織さん（71）との結婚秘話を語った。

南さんは沖縄出身で、上京後の71年に歌手デビュー。デビュー曲「17才」は50万枚を超える大ヒットを記録したほか、後に森高千里らがカバーし、後世に歌い継がれている。エキゾチックなビジュアルも相まって、アイドル歌手として大人気を博したが、78年に学業専念を理由に突如、芸能界を引退。翌79年に写真家の篠山紀信さんと結婚した。結婚後は3人の子宝に恵まれ、次男の輝信は83年に誕生した。

売れっ子写真家と、大人気アイドルの13歳差婚も当時、大きな話題になった。輝信は紀信さんの晩年、「父に付き添うことが多くなった」といい、父から結婚にまつわる知られざるエピソードを聞いたことを明かした。

「父と2人の時間が増えたので、いろいろ聞きたいなと思って、いつしか“そういえばお父さん、“何で当時、南沙織を好きになって、結婚したいと思ったの？”って聞いたら…。父が“当時の南沙織…母は、沖縄から出てきて、1人で芸能界で東京で頑張っていて、あの時、本土復帰のタイミングだったので、デビューしたのが。自分はどうしても沖縄の人代表として見られるところがあるから、沖縄の人たちの期待にも応えたいし、家族も守りたいという、若いけどしっかりしているな”と、父は当時、感じたんですね。いろんなことを背負いながら、この子しっかりしているなって。そういうところにひかれたんだと教えてくれた」

輝信も知らなかった話だという。「そういうエピソードって初めて聞いたので、母に伝えたら喜ぶんじゃないかなって思って。母に“お父さん、こういうことを言ってたよ”って言った」。母の反応は意外なものだったという。「母が、“篠山紀信が南沙織を選んだことより、南沙織が篠山紀信を選んだことの方が大事件なんだから、あなたはもっとそっちを気にしなさい”って」。母からのまさかの名言が飛び出し、「なるほど、しっかりしてるなって思いました」と振り返っていた。