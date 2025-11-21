500±ß¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ö500¥¦¥©¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×²ÁÃÍ¤ÏÌó10Ê¬¤Î1¡¡Á´¹ñ¤Ç°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ç¡È500¥¦¥©¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¡ÉÁê¼¡¤¤¤ÇÊó¹ð
ÆüËÜ¤Î¡Ö500±ß¡×¹Å²ß¤È´Ú¹ñ¤Î¡Ö500¥¦¥©¥ó¡×¹Å²ß¡£¿§¤â·Á¤â¡¢½Å¤µ¤â¡¢¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê2¤Ä¤Î¹Å²ß¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦Åì¿·½É¤Ë¤¢¤ë¤¦¤É¤óÅ¹¡£ËèÄ«¼êÂÇ¤Á¤µ¤ì¤ë¤¦¤É¤ó¤ÏËÌ³¤Æ»¤È¹áÀî¸©»º¤Î¾®ÇþÊ´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢½À¤é¤«¤¯¡¢Í¥¤·¤¤¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯8·î¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç1950±ßÊ¬¤Î¿©»ö¤ò¤·¤¿µÒ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢ÂàÅ¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä
°ËÍ½Ï© Å¹¼ç¡¡°ËÆ£¹§¤µ¤ó
¡Ö¸å¤«¤é¡Ø¤¢¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡Ù¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥¤¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é500¥¦¥©¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
1Ëç¤ÎÂç¤¤Ê¹Å²ß¤Ï¡Ø500±ß¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È´Ú¹ñ¤Î¡Ø500¥¦¥©¥ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ËÍ½Ï© Å¹¼ç¡¡°ËÆ£¹§¤µ¤ó
¡ÖÂç¤¤µ¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÆ±¤¸Âç¤¤µ¡£¡ÊQ.²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡©¡ËËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
500±ß¹Å²ß¤ÈÂç¤¤µ¤ä·Á¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê500¥¦¥©¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÏÆüËÜ±ß¤Ë¤¹¤ë¤È¤ª¤è¤½10Ê¬¤Î1¤Î50±ß¤¢¤Þ¤ê¡£
°ËÍ½Ï© Å¹¼ç¡¡°ËÆ£¹§¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¤¦¤É¤ó1ÇÕ¤Ï¡Ëº£Ç¯¤«¤é1000±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡Ê8·î¡Ë¤Ï900±ß¤À¤Ã¤¿¡¢È¾Ê¬¤¯¤é¤¤Â»¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ç500¥¦¥©¥ó¤Ë¤è¤ë»ÙÊ§¤¤¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ»³²³Û¤Ï2Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¾¤Ç¤â¡£
µîÇ¯11·î¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥±¡¼¥Å¹¤Ç2¿ÍÁÈ¤Î½÷ÀµÒ¤¬5¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¡£ÊÄÅ¹¸å¡¢¤½¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÎÃæ¤Ë500¥¦¥©¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¿ô¤«·îÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÁ¬Åò¤Ç¤â¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î500±ß¤ËÊ¶¤ì¤Æ500¥¦¥©¥ó¤¬¡ª
³¹¤Î¿Í¤ËÎ¾Êý¤òÈæ¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä
¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊQ.¤È¤Ã¤µ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡©¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ê´Ú¹ñ¡ËÎ¹¹Ô¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ç¤ªÃã¤òÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹ØÇã¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ë¡Ê500¥¦¥©¥ó¤ò¡Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤ì°ã¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
500¥¦¥©¥ó¹Å²ß¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢º£¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1990Ç¯°Ê¹ß¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ë500¥¦¥©¥ó¹Å²ß¤òÆþ¤ì¡¢Äà¤êÁ¬¤òÅð¤à¤È¤¤¤Ã¤¿»ö·ï¤¬²£¹Ô¡£¤½¤Î¼ê¸ý¤Ï¡¢¹Å²ß¼«ÂÎ¤Ë·ê¤ò³«¤±500±ß¹Å²ß¤ÈÆ±¤¸½Å¤µ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°¼Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Â¿¤¤¤È¤¤ÏÇ¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½82ËüËç¤Î¡ÈÊÑÂ¤500±ß¡É¤òÈ¯¸«¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·¤·¤¤500±ß¤ÎÈ¯¹Ô¤ä¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î²þÎÉ¤Ê¤É¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¶âÊ§¤¤¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÌ¤¤À¤ËÊ¶¤ì¹þ¤à¥±¡¼¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£·î4Æü¤Ë500¥¦¥©¥ó¹Å²ß¤òÈ¯¸«¤·¤¿Ê¡Åç¸©¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£Êª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç·Ð±Ä¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤À¤ÈÃ²¤¤Þ¤¹¡£
ÌÍ²°¤·¤óÂ¢ Å¹¼ç ¹âµÜ¿·¤µ¤ó
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ë¸Â¤é¤º¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤âÊª²Á¹âÆ¤Ç¿©ÎÁ¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¸¶²Á¤¬¤«¤«¤ë¡£¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¸«¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ºâÉÛ¡¢¥ì¥¸¤ÎÃæ¤ÎÆþÇ°¤Ê³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
