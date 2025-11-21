¡Ö»Ù±ç¶â¡×¤Ë¡Ö¸ºÀÇ¡×¹â»ÔÀ¯¸¢½é¤Î·ÐºÑÂÐºö¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
À¯ÉÜ¤Ï21Æü¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤ä»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³è¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö3¤Ä¤ÎÃì¡×Ãæ¿´¤Î·ÐºÑÂÐºö¡¡À¸³è¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
¡Ö3¤Ä¤ÎÃì¡×·ÐºÑÂÐºö¤¬³ÕµÄ·èÄê¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÉéÃ´·Ú¸º¤Ï?
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
11·î21Æü¡¢¡Ö3¤Ä¤ÎÃì¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿·ÐºÑÂÐºö¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú3¤Ä¤ÎÃì¡Û
¡¦À¸³è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¡¦´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡¦À®Ä¹Åê»ñ
¡¦ËÉ±ÒÎÏ¤È³°¸òÎÏ¤Î¶¯²½
¤Ç¤Ï¡ÖÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÊª²Á¹âÂÐºö¡ÖºâÀ¯»Ù½Ð¡×¤Ë¤è¤ëÉéÃ´·Ú¸º¤Ï¡Û¢¨º£¸å1Ç¯ÄøÅÙ
¢§ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â»Ù±ç
ÍèÇ¯1·î¡Á3·î¡¢1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¡Ö·×7000±ßÄøÅÙ¡×
¢§½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â ¢¨»Ù±çÆâÍÆ¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë
¿åÆ»ÎÁ¶â¤Ê¤É1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¡Ö1Ëü±ßÄøÅÙ¡×+¤ª¤³¤á·ô¤Ê¤É1¿Í¤¢¤¿¤ê¡Ö3000±ßÄøÅÙ¡×
¢§Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö
18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê¡Ö2Ëü±ß¡×
¡ÚÊª²Á¹âÂÐºö¡Ö¸ºÀÇ¡×¤ÇÉéÃ´·Ú¸º¤Ï¡Û¢¨º£¸å1Ç¯ÄøÅÙ
¢§¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡Ê13Æü¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë²Á³Ê°ú¤²¼¤²¡Ë
1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¡Ö1Ëü2000±ßÄøÅÙ¡×
¢§½êÆÀÀÇ¡¡Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¸«Ä¾¤·¡Ê2025Ç¯¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¡Á¡Ë
Ç¼ÀÇ¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê¡Ö2¡Á4Ëü±ßÄøÅÙ¡×
¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ä¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×µá¤á¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Î»×ÏÇ
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ÃæÅçÅ¯Ê¿ µ¼Ô:
¶ñÂÎÅª¤Ê¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¾ì¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Àº£²ó¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ï¡¢Áí³Û¤¬21Ãû3000²¯±ß¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂç¤¤Êµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àè½µËö¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢17Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢16Æü¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤ÏÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤ÈÌÌ²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬¼¡¡¹¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢21Ãû±ßÄ¶¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤âÀ¯ÉÜ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Î»Ù±ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÏÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤Î¿´Ãæ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í×Ë¾¤òÁÊ¤¨¤¿Â¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤â¡¢¤³¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Áªµó¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤³¤ì¤é¤ÎÏÀÅÀ¡¢ÁèÅÀ¤Ï¿§¡¹¤Èµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÀ¯ÅÞ¡¢ÌîÅÞ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤Æþ¤ì¤¿¾å¤Ç¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎÃì¡×¤Ø¤Î°õ¾Ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê´¶¤¸¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤È¤·¤Æ¿´¶¯¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤âÊä½õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¶âµëÉÕ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Öºâ¸»¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤¤ÇÛÊ¬¤À¤È»×¤¦¡£¹ñºÄ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ó?¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ÃæÅç µ¼Ô:
¤ä¤Ï¤ê¹ñºÄ¤ËÍê¤ë·ÐºÑÂÐºö¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤¬¹ñ¤ÎºâÀ¯¤ò°¤¯¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¡¢±ß°Â¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Êª²Á¹â¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î1¤Ä¤¬»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎµëÉÕ¶â¤Ç¤¹¡£º£¤â»ùÆ¸¼êÅö¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇÀ¿å¾Ê¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤È¤¤¤¦¡¢º£¤¢¤ë¥¹¥¡¼¥à¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¡×¤È¤Ï¡Ö¶¯¤¤±ß¡×¡¡±ß°Â¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô³Û¼«ÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ÃæÅç µ¼Ô:
¹â»ÔÁíÍý¤¬21Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Åö½é¤ÎÍ½»»¤Èº£²ó¤ÎÊäÀµÍ½»»¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹ñºÄÈ¯¹Ô³Û¼«ÂÎ¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤è¤ê¤â2025Ç¯ÅÙ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êºâÀ¯Åª¤ÊÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤ë¤Û¤É¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Î¤ß¤Î¹ñºÄÈ¯¹Ô³Û¤ò2024Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶âÍ»»Ô¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë·üÇ°¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÌîÂ¼Áí¸¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÌÚÆâÅÐ±Ñ»á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Î©¤Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢±ß°Â¤Ï10±ß¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤Î´Ö¡¢Í¢ÆþÊª²Á¤Ï¾å¾º¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¡ÖÉéÃ´³Û¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤Ç1¿Í¤¢¤¿¤ê5765±ßÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¡×¤È¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö±ß¤¬°Â¤¤=±ß¤¬¼å¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ÃæÅç µ¼Ô:
21Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¶¯¤¤±ß¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
