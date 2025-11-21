¹âºÛ»ÙÉô¡Ö°ã·û¾õÂÖ¡×È½·è¡¡»²±¡Áª¡Ö¼¯»ùÅçÁªµó¶è¡×°ìÉ¼¤Î³Êº¹ÁÊ¾Ù
¡Ö°ìÉ¼¤Î³Êº¹¡×¤¬ºÇÂç3.13ÇÜ¤À¤Ã¤¿º£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¥°¥ëー¥×¤¬ÁªµóÌµ¸ú¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢Ê¡²¬¹âºÛµÜºê»ÙÉô¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÁªµó¶è¤â¡Ö°ã·û¾õÂÖ¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÄ°÷1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÍ¸¢¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤Ê¡°æÁªµó¶è¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¿ÀÆàÀîÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢3.13ÇÜ¤Î³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖÅêÉ¼²ÁÃÍ¤ÎÊ¿Åù¤ËÈ¿¤·¡¢·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¤ÈµÜºê¤ÎÎ¾Áªµó¶è¤ÎÁªµó¤ÎÌµ¸ú¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢Ê¡²¬¹âºÛµÜºê»ÙÉô¤Î¾®ÅÄÅçÌ÷¿ÍºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¡Ö°ã·û¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤º¤ëÄøÅÙ¤ÎÃø¤·¤¤ÉÔÊ¿Åù¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢°ã·û¾õÂÖ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Áªµó¤ÎÌµ¸ú¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤ÏÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»²±¡Áª¤ò¤á¤°¤ë°ìÉ¼¤Î³Êº¹ÁÊ¾Ù¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë15·ï¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ã·û¾õÂÖ¡×¤ÎÈ½·è¤Ïº£²ó¤Ç10·ïÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
