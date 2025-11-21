ウェストはウルブズ、イーストではピストンズが首位／NBAカップ2025途中経過
今シーズンで3度目の開催となった「エミレーツNBAカップ2025」（旧インシーズン・トーナメント）は、ここまで全30チームがグループプレーで1～2試合を終えた。
過去2年は、グループプレーが毎週火曜日と金曜日（日本時間の水曜日と土曜日）に行われてきた。ただ、今シーズンは11月1日（現地時間10月31日、日付は以下同）、8日、15日しか開催されていない。
今シーズンのグループプレーは、22日に9試合組まれているほか、26日、27日、29日にも行われるため、過去2シーズンと比較すると選手たちはNBAカップへフォーカスしやすい日程になっている。
21日の時点で、ウェスタン・カンファレンスではグループAのミネソタ・ティンバーウルブズ（2勝0敗／得失点差＋54）、イースタン・カンファレンスではグループBのデトロイト・ピストンズ（2勝0敗／得失点差＋27）がそれぞれ首位に立っている。
また、イースト2位にいるグループAのトロント・ラプターズ（2勝0敗／得失点差＋23）が、22日のワシントン・ウィザーズ戦に勝利し、インディアナ・ペイサーズがクリーブランド・キャバリアーズに敗れれば、一番乗りでグループプレー突破が決まる。
ラプターズでトップスコアラーを務めるイングラム[写真]=Getty Images
このグループプレーで成績が並んだ場合のタイブレイクは、直接対決の結果、得失点差、総得点数、昨シーズンの成績という順番で決まる（延長で残した得点は得失点としてカウントされない）。そのため、グループ内では直接対決と得失点差、カンファレンス内のワイルドカード争いでは得失点差が大きく影響してくるため、22日以降に激戦の連続になる可能性は十分ありそう。
3日目を終えた時点の、各カンファレンスにおけるグループ内の順位表は下記のとおり。グループプレーを終えて、各グループで首位に立ったチームと、ワイルドカードの各カンファレンス4チームが一発勝負のノックアウトラウンドへ進出。12月10日と11日に準々決勝、14日に準決勝、17日に決勝が予定されていて、準決勝からはネバダ州ラスベガスで開催される。
※勝敗数の右側にある数字は得失点差、『NBA.com』参照
◆■エミレーツNBAカップ2025 グループプレー順位表（3日目終了時点）
◆＜ウェスタン・カンファレンス＞
・グループA
１位 ミネソタ・ティンバーウルブズ（2勝0敗／＋54）
２位 オクラホマシティ・サンダー（1勝0敗／＋31）
３位 フェニックス・サンズ（1勝0敗／＋22）
４位 サクラメント・キングス（0勝2敗／－45）
５位 ユタ・ジャズ（0勝2敗／－62）
・グループB
１位 ロサンゼルス・レイカーズ（2勝0敗／＋19）
２位 ロサンゼルス・クリッパーズ（2勝0敗／＋2）
３位 メンフィス・グリズリーズ（1勝1敗／＋9）
４位 ダラス・マーベリックス（0勝2敗／－14）
５位 ニューオーリンズ・ペリカンズ（0勝2敗／－16）
・グループC
１位 デンバー・ナゲッツ（1勝1敗／＋23）
２位 ヒューストン・ロケッツ（1勝1敗／＋13）
３位 サンアントニオ・スパーズ（1勝1敗／＋10）
４位 ポートランド・トレイルブレイザーズ（1勝1敗／－22）
５位 ゴールデンステイト・ウォリアーズ（1勝1敗／－24）
◆＜イースタン・カンファレンス＞
・グループA
１位 トロント・ラプターズ（2勝0敗／＋23）
２位 クリーブランド・キャバリアーズ（1勝1敗／＋22）
３位 アトランタ・ホークス（1勝1敗／＋8）
４位 インディアナ・ペイサーズ（0勝1敗／－20）
５位 ワシントン・ウィザーズ（0勝1敗／－33）
・グループB
１位 デトロイト・ピストンズ（2勝0敗／＋27）
２位 オーランド・マジック（2勝0敗／＋20）
３位 ボストン・セルティックス（1勝1敗／－12）
４位 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ（0勝2敗／－10）
５位 ブルックリン・ネッツ（0勝2敗／－25）
・グループC
１位 ミルウォーキー・バックス（2勝0敗／＋16）
２位 シカゴ・ブルズ（1勝1敗／－6）
３位 ニューヨーク・ニックス（1勝1敗／－2）
４位 マイアミ・ヒート（1勝1敗／＋10）
５位 シャーロット・ホーネッツ（0勝2敗／－18）
