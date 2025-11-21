ウェストはウルブズ、イーストではピストンズが首位／NBAカップ2025途中経過

今シーズンで3度目の開催となった「エミレーツNBAカップ2025」（旧インシーズン・トーナメント）は、ここまで全30チームがグループプレーで1～2試合を終えた。

過去2年は、グループプレーが毎週火曜日と金曜日（日本時間の水曜日と土曜日）に行われてきた。ただ、今シーズンは11月1日（現地時間10月31日、日付は以下同）、8日、15日しか開催されていない。

今シーズンのグループプレーは、22日に9試合組まれているほか、26日、27日、29日にも行われるため、過去2シーズンと比較すると選手たちはNBAカップへフォーカスしやすい日程になっている。

21日の時点で、ウェスタン・カンファレンスではグループAのミネソタ・ティンバーウルブズ（2勝0敗／得失点差＋54）、イースタン・カンファレンスではグループBのデトロイト・ピストンズ（2勝0敗／得失点差＋27）がそれぞれ首位に立っている。

また、イースト2位にいるグループAのトロント・ラプターズ（2勝0敗／得失点差＋23）が、22日のワシントン・ウィザーズ戦に勝利し、インディアナ・ペイサーズがクリーブランド・キャバリアーズに敗れれば、一番乗りでグループプレー突破が決まる。

ラプターズでトップスコアラーを務めるイングラム[写真]=Getty Images

このグループプレーで成績が並んだ場合のタイブレイクは、直接対決の結果、得失点差、総得点数、昨シーズンの成績という順番で決まる（延長で残した得点は得失点としてカウントされない）。そのため、グループ内では直接対決と得失点差、カンファレンス内のワイルドカード争いでは得失点差が大きく影響してくるため、22日以降に激戦の連続になる可能性は十分ありそう。

3日目を終えた時点の、各カンファレンスにおけるグループ内の順位表は下記のとおり。グループプレーを終えて、各グループで首位に立ったチームと、ワイルドカードの各カンファレンス4チームが一発勝負のノックアウトラウンドへ進出。12月10日と11日に準々決勝、14日に準決勝、17日に決勝が予定されていて、準決勝からはネバダ州ラスベガスで開催される。



※勝敗数の右側にある数字は得失点差、『NBA.com』参照

◆■エミレーツNBAカップ2025 グループプレー順位表（3日目終了時点）◆＜ウェスタン・カンファレンス＞

・グループA



１位 ミネソタ・ティンバーウルブズ（2勝0敗／＋54）



２位 オクラホマシティ・サンダー（1勝0敗／＋31）



３位 フェニックス・サンズ（1勝0敗／＋22）



４位 サクラメント・キングス（0勝2敗／－45）



５位 ユタ・ジャズ（0勝2敗／－62）

・グループB



１位 ロサンゼルス・レイカーズ（2勝0敗／＋19）



２位 ロサンゼルス・クリッパーズ（2勝0敗／＋2）



３位 メンフィス・グリズリーズ（1勝1敗／＋9）



４位 ダラス・マーベリックス（0勝2敗／－14）



５位 ニューオーリンズ・ペリカンズ（0勝2敗／－16）

・グループC



１位 デンバー・ナゲッツ（1勝1敗／＋23）



２位 ヒューストン・ロケッツ（1勝1敗／＋13）



３位 サンアントニオ・スパーズ（1勝1敗／＋10）



４位 ポートランド・トレイルブレイザーズ（1勝1敗／－22）



５位 ゴールデンステイト・ウォリアーズ（1勝1敗／－24）

◆＜イースタン・カンファレンス＞

・グループA



１位 トロント・ラプターズ（2勝0敗／＋23）



２位 クリーブランド・キャバリアーズ（1勝1敗／＋22）



３位 アトランタ・ホークス（1勝1敗／＋8）



４位 インディアナ・ペイサーズ（0勝1敗／－20）



５位 ワシントン・ウィザーズ（0勝1敗／－33）

・グループB



１位 デトロイト・ピストンズ（2勝0敗／＋27）



２位 オーランド・マジック（2勝0敗／＋20）



３位 ボストン・セルティックス（1勝1敗／－12）



４位 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ（0勝2敗／－10）



５位 ブルックリン・ネッツ（0勝2敗／－25）

・グループC



１位 ミルウォーキー・バックス（2勝0敗／＋16）



２位 シカゴ・ブルズ（1勝1敗／－6）



３位 ニューヨーク・ニックス（1勝1敗／－2）



４位 マイアミ・ヒート（1勝1敗／＋10）



５位 シャーロット・ホーネッツ（0勝2敗／－18）

