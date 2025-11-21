¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡×¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ËNHK²ñÄ¹¡Ö¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ê¤¤¡×È¿ÏÀ¤âSNS¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ÌÍý²ò
¡¡11·î5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡Ö2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¸ì30¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê¤ª¤â¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿·Ê¹¤Ê¤É¡Ë¤ò»Ø¤¹¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤ËNHK¤Î°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¤¬¸ÀµÚ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö11·î19Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿°ðÍÕ²ñÄ¹¤Ï¡¢¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ø»ä¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤«¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤Î¤¢¤ë¼ï¤ÎÆóÊ¬Ë¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢NHK¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÆóÊ¬Ë¡¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤¤¤Þ¤Î¥Í¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¾ðÊó¶õ´Ö¤Ï¡¢¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÇÏÄ¤á¤é¤ì¤¿ÌÌ¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¶õ´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢NHK¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢Ë¤«¤ÊÈÖÁÈ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¾ðÊó¶õ´Ö¤ò¡¢¤¤¤ï¤Ð¡¢NHK¤Î¹Í¤¨¤ëÀµ¤·¤¤¾ðÊó¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏË¤«¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÅÉ¤êÂØ¤¨¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢NHK¤Ï¡È¾ðÊó¶õ´Ö¤Î»²¾ÈÅÀ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç°ðÍÕ²ñÄ¹¤Ï¡¢NHK¤Ï¿·¤·¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢²æ¡¹¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢1953Ç¯2·î1Æü¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎËÜÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿NHK¤Ï¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¸Å¤¤¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡°ðÍÕ²ñÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¡Ö¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï½Ð»ñ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¨¤é¤¤¥â¥Î¤Î¸À¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡Ô¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥ª¡¼¥ë¥É¤È¸À¤ï¤ì¤ë½ê°Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¡¢NHK¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Õ
¡ÔÈà¤é¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤ë¤ÈÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀµ³Î¤ÇµÒ´ÑÅª¤Ê¾ðÊó¡×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤ë¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤ë»ö¤ò¼«Çò¤·¤Æ¤ë¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢»¿Æ±¤ÎÀ¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡Ö°ðÍÕ»á¤ÏÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¸µÍý»ö¤Ç¡¢Æü¶äÆþ¹ÔÅö½é¤«¤é¡ØÁíºÛ¸õÊä¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£Íý»öÂàÇ¤¸å¤Ï¡¢¥ê¥³¡¼¤ÎÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤¿¸å¤Ë¡¢2023Ç¯1·î25Æü¡¢Âè24ÂåNHK²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£½¢Ç¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡Ø1´ü¡ÊÇ¤´ü3Ç¯¡Ë¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ðÍÕ»á¤Ï¡¢19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢NHK¤¬1Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÔÊ§¤¤¡ÊÌ¤¼ý¡Ë¤òÂ³¤±¤ë¼õ¿®·ÀÌó¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÄÂ¥¤Ë¤è¤ëÌ±»ö¼êÂ³¤¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì°Ê¾å¡¢Ì¤¼ý¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¡¢¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ê¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦·è°Õ¤Ç¸øÊ¿ÉéÃ´¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¶¯¤¤·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤àºòº£¡¢¼«Âð¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âNetflix¤äYouTube¤·¤«´Ñ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¡×¤È¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î·Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤À¤í¤¦¡£