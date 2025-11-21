¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷dodgers¡Ë¤è¤ê

Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡Ê33¡Ë¤ÎºÊ¡¦¥Ö¥ê¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬2025Ç¯11·î20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Ô¡¼¥¹

¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥ê¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¹õ¤¤¥Õ¥§¥¶¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤À¡£

ÂçÎÌ¤Î¥·¥å¡¼¥º¤¬ÊÂ¤Ö¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤é¤·¤­Éô²°¤Ç¡¢¶À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£