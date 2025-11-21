¶¶²¼Å°»á¡¢°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤ÎºÐÈñ5ËüÁý¡ÖÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¡×Àë¸À¤Ë·ãÎå¡¡¡ÖÉ½ÌÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ë¡°ÆÄó½Ð¤ÎÁË»ß¤ò¡×
¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬2025Ç¯11·î21Æü¤ËX¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎºÐÈñÁý³Û¤ËÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°Ý¿·¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤Ë´üÂÔ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÁË»ß¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ÎÂ¾¤Î²þ³×¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎºÐÈñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢20Æü¤ËÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤¬º£¹ñ²ñ¤ÇºÐÈñË¡¤ò²þÀµ¤··î³Û5Ëü±ßÁý³Û¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÆÉÇä¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡×¤ò·Ç¤²¤ë°Ý¿·¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¡¢°ú¤¾å¤²»þ´ü¤Ï¼¡¤Î¹ñÀ¯Áªµó¸å¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï20ÆüX¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö°Ý¿·¤È¤·¤ÆÁý³Û¤ÎÄ´À°¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢µÄ°÷¤ÎÊó½·¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡ØÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¡Ù¤À¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö°Ý¿·¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤À¤±¤¬¸½ºß¤â2³äÊó½·ºï¸º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖµÄ°÷Êó½·¤ò¾å¤²¤ëÁ°¤Ë¹ñÌ±¤ÎµëÍ¿¤ò¾å¤²¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤¬µ»ö¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ»á¤ÏX¤Ç¡Ö°Ý¿·¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤Ë´üÂÔ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¡ÖÈ¿ÂÐÉ½ÌÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ë¡°ÆÄó½Ð¤ÎÁË»ß¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÐÈñÁý³Û°Æ¤ÎÁË»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Ý¿·¤¬¼Â¹ÔÎÏ¤òÈ¼¤¦½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬»î¤µ¤ì¤ëÂè°ì´ØÌç¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡Ö¤³¤ÎÁË»ß¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ÎÂ¾¤Î²þ³×¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£