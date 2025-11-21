連休最終日「西から雨雲接近」

３連休は天気に恵まれ、行楽日和の地域が多くなるでしょう。しかし、連休最終日の２４日（月）は九州で雨が降り始め、２６日（水）にかけて雨の範囲が東に移動し、全国的に雨になりそうです。

この雨のあと、大陸から黄砂が飛来する可能性があるため注意が必要です。

前線の後ろに「黄砂」

２５日（火）には前線を伴った「低気圧」が、本州を通過します。この前線の後ろには「黄砂」控えていて、雨のあと、日本に流れ込むおそれがあります。

【黄砂】春は多いが、秋には珍しい

１９９１年から２０２０年の平年値では、黄砂の観測は３月～５月の「春」が多く、３月の黄砂観測の平年値は「４．４日」、４月の平年値は「６．２日」に対し、１１月の黄砂観測の平年値は「０．４日」と、数年に１回程度しか飛来していないようです。

なお、２０２３年１１月には、福岡と那覇で黄砂が観測されています。

秋に少ない【黄砂】がなぜ？

「夏」と「冬」に黄砂の飛来が少ない理由は、

「夏」は、黄砂発生源の地域でも、植物が生えその植物が地面を覆うことで、砂が巻き上げられにくくなり、「冬」は大地が凍結するため、砂が巻き上げられにくくなるためです。

しかし、大地が凍結から溶ける「春」は、低気圧が大陸で発達することが多く、その際に砂嵐を発生させます。その「低気圧」が日本に進んできて、黄砂を運んでくるため、「春」は黄砂の飛来が多くなります。

しかし「秋」は「春」ほど低気圧が発達することが少ないので、砂嵐が発生しにくく、「春」よりも黄砂の飛来は少なくなってしまいます。

しかし、今回の「秋」の黄砂は、２５日（火）に日本海に進んでくる「低気圧」が発達しながら進むため、「春」と同様に「黄砂」を発生させたと考えられます。

雨のシミュレーション２４日（月振）～２６日（水）

連休最終日の２４日に九州で降りだした雨は、東へ移動します。２５日（火）には近畿～東海の太平洋側や、東京など関東地方でも活発な雨雲が予想されています。雨のシミュレーションは画像で確認できます。

黄砂のシミュレーション２２日（土）～２４日（月振）

気象台発表の「黄砂解析予想図」は、２４日（月振）までの「黄砂」の予想が発表されています。２４日（月振）には、九州のすぐ西に「黄砂」が迫っており、雨雲が通過した後、九州に流れ込むおそれがあります。画像でご確認ください。

全国各都市の週間予報（２２日（土）～２８日（金））

２８日（金）までの週間予報を、画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。

３連休のご予定に役立ててください。

