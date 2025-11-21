【マキアージュ】アクセントラメとマーブルが輝く限定コレクション誕生。新しい自分と出会える7つのコスメがラインアップ《数量限定》

トータルメイクアップブランド「マキアージュ」は、2025年11月21日からメイクアップコレクション「Bloom Collection」を数量限定で販売しています。

この季節に嬉しい"うるおい"も

今年8月に誕生20周年を迎えたマキアージュ。

「Bloom Collection」は、"新しい自分に出会うことで未来が花開いていく"という願いを込めた全7品を展開。肌なじみの良いシフォンピンクやぬくもりブラウンに、アクセントカラーを組み合わせています。

そして、今回のコレクションでは全品共通して「ガラス基板パール」を採用。透明感のある、キラキラとした点在感のある輝きを放ちます。

●マキアージュ ドラマティックエッセンスルージュ

濃密美容オイルと保湿美容成分を配合したリップは、乾燥が気になる今の季節にぴったり。保湿力はもちろん、色・ツヤ・なめらかさも長時間持続します。

カラーは、柔らかいピンクにさりげなくイエローラメが輝く「PK320/ピンクマーブル」と、穏やかなブラウンにパープルラメが神秘的に光る「BR520/ブラウンマーブル」の2色展開。

価格は3520円（編集部調べ）。

●マキアージュ グロスプランパー

グロスプランプ成分を配合したグロスは、ぷるんとふっくらで、ボリューミーな唇を演出。つけたてのようなツヤとなめらかさが8時間も持続します。単品での使用はもちろん、お気に入りのルージュに重ねて使うこともできますよ。

カラーは、ピンクやブルーの多色ラメが幻想的な「BL100/シマーリングブルー」、ペールピンクにレッドやシルバーのラメが華やかに輝く「PK100/シマーリングピンク」、赤みゴールドにブルーやシルバーのラメが繊細に光る「BE100/シマーリングブロンズ」の3色展開。

価格は3300円（編集部調べ）。

●マキアージュ カスタマイズアイカラー アソート

瞳の色になじんで自然に大きな目もとが叶うブラウンカラーをベースに、相性の良い3色を組み合わせた4色のアイシャドウパレット。目もとケアオイル配合のパウダーがしっとりと肌に密着し、美しい仕上がりに。

カラーは、温かみのあるテラコッタカラーがベースの「EX01/キャメルマーブルアソート」と、深みのあるローズカラーがベースの「EX02/ロージーマーブルアソート」の2種類です。

価格は4070円（編集部調べ）。

そして、今回のコレクションをイメージした限定ショッパーも登場。

また、限定デザインの「カスタマイズケース」（非売品）がもらえるキャンペーンも実施。Bloom Collection限定の「カスタマイズアイカラー アソート」いずれか1種を購入した人に、購入特典として配布します。

限定ショッパーと限定デザインの「カスタマイズケース」は一部店舗のみ実施。ECサイトではキャンペーン条件が異なる場合があります。なくなり次第終了します。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）