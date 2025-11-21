中島美嘉、“NANAコラボ”のアイテム求めるも完売「矢沢さんさすが!!」「だけど悲しい、涙笑」 ファンが反応「永遠のNANA」「NANAと美嘉ちゃんの絵は眼福でしかないです」
歌手の中島美嘉（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。“NANAコラボ”のあるアイテムを求めて出かけたが、完売して購入できなかったことを報告した。
【写真・動画】「NANAと美嘉ちゃんの絵は眼福」“NANAコラボ”店舗での写真を披露した中島美嘉
人気ブランド『Vivienne Westwood（ヴィヴィアン・ウエストウッド）』は14日から、矢沢あいの漫画『NANA』とコラボレーションしたカプセルコレクションを発売している。
中島は2005年に1本目が公開された映画『NANA』で主人公のNANA役を演じた。15日には、自身のインスタでコラボアイテムを着用した撮影ショットも公開していた。
18日と19日に『Billboard Live TAIPEI』のオープニング公演で台湾を訪れていた中島はこの日、「欲しいのがあるけど日本で完売、、、台湾の空き時間できてみたけどやはりない、涙」と台湾のヴィヴィアン・ウエストウッドの店舗を訪れた写真と動画を公開。店内や、Vivienne WestwoodにNANAの文字が重なった看板などでの自撮りを披露し、「矢沢さんさすが!! 嬉しいね！だけど悲しい、涙笑」と素直に気持ちをつづった。
この投稿には、「永遠のNANA」「人気なんですね！」「変わらぬ人気すごすぎいーーー！」「やはり完売ですよね 再販希望です」「vivienneとNANAと美嘉ちゃんの絵は眼福でしかないです」など、原作ファンや中島のファンから、さまざまな反響が寄せられている。
【写真・動画】「NANAと美嘉ちゃんの絵は眼福」“NANAコラボ”店舗での写真を披露した中島美嘉
人気ブランド『Vivienne Westwood（ヴィヴィアン・ウエストウッド）』は14日から、矢沢あいの漫画『NANA』とコラボレーションしたカプセルコレクションを発売している。
中島は2005年に1本目が公開された映画『NANA』で主人公のNANA役を演じた。15日には、自身のインスタでコラボアイテムを着用した撮影ショットも公開していた。
この投稿には、「永遠のNANA」「人気なんですね！」「変わらぬ人気すごすぎいーーー！」「やはり完売ですよね 再販希望です」「vivienneとNANAと美嘉ちゃんの絵は眼福でしかないです」など、原作ファンや中島のファンから、さまざまな反響が寄せられている。