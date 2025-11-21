¼¯»ùÅç»Ô¤Ç69ºÐÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ
¼¯»ùÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ç69ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô²¼¹ÓÅÄ¤Î»ÜÀß¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø½¨»°¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤Ç¡¢21Æü¸áÁ°7»þ15Ê¬¤´¤íÅÌÊâ¤Ç»ÜÀß¤«¤é³°½Ð¤·¤¿¤Þ¤Þµ¢Âð¤»¤º¡¢¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹1¥áー¥È¥ë70¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤ä¤»·¿¡£È±¤ÏÃ»¤¤ÇòÈ±¤Ç¡¢Çò¤ÎÄ¹Âµ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢¥Ùー¥¸¥å¤ÎÄ¹¥º¥Ü¥ó¡¢¹õ¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ªµ¤¤Å¤¤ÎÊý¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¡ÊÅÅÏÃ¡¦099-222-0110¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î¸òÈÖ¤Þ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
