11/21〜24は西友に行かなきゃ！お菓子が106円以下＆納豆やパンも106円で買えちゃう″激安ラッシュ″に。

スーパーの「西友」では、2025年11月21日から24日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからピックアップして紹介します。

公開されているチラシのお得商品から、まずは日替わり商品を紹介します。

100円以下の商品もズラリ...

【11月21日】群馬・茨城県などの国内産ほうれん草...171円（1束）【11月22日】・茨城県産 白菜...96円（1/4カット）【11月23日】・熊本・愛媛県などの国内産みかん...409円（1パック）【11月24日】・長野県産 えのき茸...106円（1パック）

日替わりの特売品のほかに、期間中はおやつや朝ごはんにうれしい商品などもお買い得に。106円で買える商品も多数揃っています。

たとえば...・日本ハム ウイニーミニ（72g）・カルビー ポテトチップス ザ厚切りのための うすしお味、コンソメ味（各55g）・パスコ サクふわっメロンパン、チョコチップメロンパン（各1個）・ミツカン 金のつぶ 梅風味 黒酢たれ（40g×3）

そのほか、Dole アップル100％各種は96円、カルビー ポテトチップス うすしお味とコンソメパンチ味（各45g）は84円に。

100円以下で購入できる商品は嬉しい......！

他にもお買い得商品がたっぷり。なお、店舗によってはチラシ内容が異なるので公式サイトから気になる店舗のチラシを確認してみて。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部