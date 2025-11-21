現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が21日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。メジャーリーグでプレーするドジャース以外の日本人選手について語った。

メジャー14年目だったダルビッシュ有（パドレス）は右肘痛の影響もあり、今季は15試合の登板で5勝5敗、防御率5・38に終わった。シーズン終了後の11月5日には球団が右肘のじん帯再建手術（通称トミー・ジョン手術）を受けたことを発表。全治12〜15カ月を要するとされ、来季の全休が決まった。

かねてから右腕を高評価する落合氏は「来年投げられないってのは自分で公表してるんでね。リハビリをきちんとやって、再来年どういう姿で戻ってくるかっていうのは期待はしたい」と思いやった。今季途中から腕を大きく下げるフォームに変更していたが「肘の痛みの少ないところを探しながら投げてたっていうことなんだろうと思うけれども。そこが再来年、どうやって改善していくか。楽しみではありますね」と、39歳の大ベテランの完全復活を心待ちにした。