¥¢¥µ¥Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³² ÍèÇ¯2·î¤Ë¤âÉüµì¤Ø
¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬Â³¤¯¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Éüµì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ò¼è°úÀè¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û3¥«·îÄ¶Â³¤¯¼õÃí¡¦½Ð²Ù¾ã³²
¡¡¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï9·î²¼½Ü¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¡¢¸½ºß¤â¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¼õÃí¤ä½Ð²Ù¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñ¼Ò¤ÏÍèÇ¯2·î¤Ë¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉüµì¤µ¤»¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ä½Ð²Ù¤òÄÌ¾ï¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹Êý¿Ë¤ò¼è°úÀè¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï27Æü¤Ë¾¡ÌÚ¼ÒÄ¹¤é¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë