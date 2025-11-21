¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡Ê©£·£¸¡¢°Ë£·£¶£â£ð¡¡¾®Éý¤Ë³ÈÂç
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19:32»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.677
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡3.455¡Ê+78¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.439¡Ê+76¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.191¡Ê+51¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.832¡Ê+16¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.308¡Ê+63¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡3.026¡Ê+35¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡3.23¡Ê+55¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡2.975¡Ê+30¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.897¡Ê+22¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡3.036¡Ê+36¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë
