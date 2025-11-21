±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï°ì»þ£±¡¥£´±ßÄ¶¤Î²¼Íî¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡±ßÇã¤¤Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¸áÁ°¤ËÊÒ»³ºâÌ³Áê¤¬²ðÆþ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ë¤è¤ë±ßÇã¤¤²ðÆþ¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¡¢±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï157±ß³ä¤ì¤ËÄÀ¤ß¡¢°ì»þ156.56ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÆð²½¤·¤¿¡£¥æー¥í±ß¤Ï181±ß³ä¤ì¤ËÄÀ¤ß¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯½ªÃÍ¤«¤é1.2±ßÄ¶¤Î¥æー¥í°Â¡¦±ß¹â¤È¤Ê¤ë180.30ÉÕ¶á¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï205±ß³ä¤ì¤ËÄÀ¤ß¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯½ªÃÍ¤«¤é1.4±ßÄ¶¤Î¥Ý¥ó¥É°Â¡¦±ß¹â¤È¤Ê¤ë204.38ÉÕ¶á¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¤·¤¿¡£
USD/JPY¡¡156.78¡¡EUR/JPY¡¡180.59¡¡GBP/JPY¡¡204.77¡¡
¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï157±ß³ä¤ì¤ËÄÀ¤ß¡¢°ì»þ156.56ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÆð²½¤·¤¿¡£¥æー¥í±ß¤Ï181±ß³ä¤ì¤ËÄÀ¤ß¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯½ªÃÍ¤«¤é1.2±ßÄ¶¤Î¥æー¥í°Â¡¦±ß¹â¤È¤Ê¤ë180.30ÉÕ¶á¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï205±ß³ä¤ì¤ËÄÀ¤ß¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯½ªÃÍ¤«¤é1.4±ßÄ¶¤Î¥Ý¥ó¥É°Â¡¦±ß¹â¤È¤Ê¤ë204.38ÉÕ¶á¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¤·¤¿¡£
USD/JPY¡¡156.78¡¡EUR/JPY¡¡180.59¡¡GBP/JPY¡¡204.77¡¡