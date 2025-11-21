Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾²¼Æà½ï¤¬»²Àï¡ª¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡ÙÆâ¤ÇÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤È¥³¥é¥Ü
Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡È¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¡É¤¬¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤ë¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¡£
º£Ç¯¤Ï¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤È¡¢¿Íµ¤¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª²»³Ú²ñ¡Ù¤Î¡È¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ªÇ¯±Û¤·SP¡É¤Î¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¤À¡£
¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯²Æ¥¯¡¼¥ë¤ËÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¤È¤ÎÁ´ÌÌ¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£
Âê¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂçÄÉÀ×¡¡¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï¡Á¥«¥é¥¹Å·¶é¤¬Éñ¤¦Ìë¤Ï¡Á¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤Ç¹ë²Ú¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾²¼Æà½ï¤â¤â¤Á¤í¤óÅÐ¾ì¡£ÆüËÜÎóÅç¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ö¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï¡×¤ò¡ÈÂçÄÉÀ×¡É¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯Ëö¤ÎÆÃÊÌ´¶ËþºÜ¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¡¢º£ºî¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂçÄÉÀ×¡¡¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï¡Á¥«¥é¥¹Å·¶é¤¬Éñ¤¦Ìë¤Ï¡Á¡Ù¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¿¹ÆîÊþ±é¤¸¤ë¡ÖSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡×¤Îµ¡Æ°Ê¬ÀÏÃ´Åö¡¦°Ë³À½¤Æó¡Ê¤¤¤¬¤¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡Ë¡£
°Ë³À¤Î¤¤¤ë¡ÖSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡×¤Ë½Ð¸þ¤·¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤Ç¡¢Æâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¤òÇìÉã¤Ë»ý¤ÄÌ¾ÇÈÑÛÂÀÏº¡Ê¤Ê¤Ê¤ß¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡ËÌò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¡¦¼çÇ¤¤Ç°Ë³À¤È¤Ï¸µÉ×ÉØ¤Ç¤â¤¢¤ëÀÄÌøÍÚ¡Ê¤¢¤ª¤ä¤®¡¦¤Ï¤ë¤«¡ËÌò¤Î¾¾²¼Æà½ï¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Î3¿Í¤¬¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂçÄÉÀ×¡¡¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï¡Á¥«¥é¥¹Å·¶é¤¬Éñ¤¦Ìë¤Ï¡Á¡Ù¤Ë»²Àï¡£¡Ö¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï¡×¤ÎÁÜºº¤Ø¤È¾è¤ê½Ð¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡È¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¡É¤Ë¹â¶¶ÌÐÍº¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡ÈËÜ¿ÍÌò¡É¤À¡£
¢¡¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿!?¡¡Àä»¿»£±ÆÃæ¡ª
¸½ºß¡¢Àä»¿»£±ÆÃæ¤Î¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂçÄÉÀ×¡¡¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï¡Á¥«¥é¥¹Å·¶é¤¬Éñ¤¦Ìë¤Ï¡Á¡Ù¡£
Êª¸ì¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«±éÄ¾¸å¡¢ÉñÂæ¾å¤Î¤Á¤µ»Ò¤¬¾ÈÌÀ¤Î²¼Éß¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤ë¾×·â¤Î¾ìÌÌ¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¾ÈÌÀ¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒÁ´°÷¡£
Âç¿¹¡¢ÁêÍÕ¡¢¾¾²¼¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂçÄÉÀ×¡¡¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï¡Á¥«¥é¥¹Å·¶é¤¬Éñ¤¦Ìë¤Ï¡Á¡Ù¤Ë¤ÏÄ¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»²ÀïÍ½Äê¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ïº£¸åÂ³¡¹²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£