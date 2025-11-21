フリーアナウンサー有働由美子（56）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「うどうのらじお」（金曜午後3時30分）に出演。遠距離恋愛における、息子の母の役目について語った。

この日のメールテーマは「距離」。リスナーからの「37歳の息子が遠距離恋愛をする40歳の彼女について、家にも連れてきたことあるが、ここ1年、話にもでなくなり、どうなっているのか？」というメールが紹介された。

有働は「遠距離恋愛経験者としますと、息子の母は非常に重要な役目がございます。遠距離恋愛っていとせず、どちらかが忙しいとかで、ちょっとイラっとする」とし、「息子がめんどくさがりだった時にお母さん、LINEとか交換してたら『どう、元気？ 息子、忙しいみたいだけど連絡取ってる？ あ、取ってないの、言っとくわね。何々がおいしい季節だから、また遊びに来てねー』って、このお母さまの役割が非常に重要でございます。私の遠距離恋愛の相手はお母さんもそういう気が利く人じゃなかったので自然と破局に向かったんですけど。あそこでお母さんがいっちょかみしといてくれたら。お母さま、私が身に着けてるものとか、それいいわねーって、お送りした時とかには、ありがとーみたいなの頂くんですけど。重要な時には働きが薄かった」と明かした。