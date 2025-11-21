¡Ú¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¡Û¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥å¥¿¥¤¥Õ¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ª¡ÖTwinkle Christmas Afternoon Tea¡Áwith Steiff¡Á ¡×
ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¡×¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥·¥å¥¿¥¤¥Õ¤Î¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢ÉÕ¤¥×¥é¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç²á¤´¤¹ ¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼þ¤ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÊÂ¤Ù¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡¢µ¨Àá¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥å¥¿¥¤¥Õ¥×¥ì¡¼¥È¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥·¥å¥¿¥¤¥Õ¤Î¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃå¤±¤¿¥Ù¥ó¤ä¡¢2¼ïÎà¤Î¥¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥Ñ¥Ç¥£¤ò¥×¥é¥ó¤«¤éÁª¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTwinkle Christmas Afternoon Tea¡Áwith Steiff¡Á¡× ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥à¡¼¥¹¤ä¡¢¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸É÷Ì£¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤¬¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¼þ¤ê¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤ª»®¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¡ª ²Ú¤ä¤«¤Ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¡¢Àã²½¾Ñ¤Î¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤ò¤Î¤»¤¿¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥¿¥ë¥È¤ä¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¤òÅº¤¨¤¿¥«¥Ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¥¿¥¤¥Õ¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ù¥¢¤Î·Á¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡ª
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥·¥Ê¥â¥ó¥Æ¥£¡¼¤È¥×¥ì¡¼¥ó¤ÎÆó¼ïÎà¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¡ÖAll-Day Dining OASIS GARDEN¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤È¥·¥å¥¿¥¤¥Õ¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡ÖTwinkle Christmas Afternoon Tea¡×¡Ê8000±ß¡Á¡Ë¤âÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥·¥å¥¿¥¤¥Õ¤Î¥Ù¥¢¤È¶¦¤Ë½Ë¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£º£Ç¯¤Ï¤´²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
AFTERNOON TEA MENU
¡ý¥¹¥¤¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼¥È
¡¦¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Ä¥ê¡¼
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¦¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¯¥Ã¥¡¼
¡¦¥È¥Ê¥«¥¤¥·¥ç¥³¥é¥±¡¼¥
¡¦±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Þ¥«¥í¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦¥µ¥ó¥¿¥«¥·¥¹¥«¥Ì¥ì
¡¦¤Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹
¡ý¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¥×¥ì¡¼¥È
¡¦¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¿¥ë¥È
¡¦¥â¥ë¥¿¥Ç¥Ã¥é¥Ü¥ó¥Ü¥ó
¡¦¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¥Ù¥Ë¥¨
¡¦¥«¥Ë¥ì¥à¥é¡¼¥É
¡ý¥·¥å¥¿¥¤¥Õ¥×¥ì¡¼¥È
¡¦¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¥Ù¥¢
¡ý¥¹¥³¡¼¥ó
¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¥·¥Ê¥â¥ó¥Æ¥£¡¼
¡¦¥×¥ì¡¼¥ó¡Ê¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë
¡ý¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê²¼µ¤è¤ê¤ª°ì¤ÄÁªÂò¡Ë
¡¦¥ë¡¼¥¸¥å ¥ß¥Ë¥ç¥ó
¡¦¥Ù¥ê¡¼ ¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡Ê¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡Ë
¡ý¥É¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¡×¤Î¥Æ¥£¡¼¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É³Æ¼ï¤«¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Á¥·¥å¥¿¥¤¥Õ Áª¤Ù¤ë¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤È¥¡¼¥ê¥ó¥°¡Á¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¥·¥å¥¿¥¤¥ÕÉÕ¤¤Î¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¼ïÎà¤Î¥×¥é¥ó¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤Î¥Ù¥ó¤Ï¡¢¡ÖSky Gallery Lounge Levita¡×ÊÉÌÌ¤Î¥¬¥é¥¹¥¢¡¼¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃå¤±¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¡¡¥Ñ¥Ç¥£
¡¦¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢ ¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ù¥ó
¡¦¥½¥Õ¥È¥¡¼¥ê¥ó¥° ¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢ ¥Õ¥£¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë
¡¦¥½¥Õ¥È¥¡¼¥ê¥ó¥° ¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢ ¥í¥Ã¥Æ¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë
¢£¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¡ÖTwinkle Christmas Afternoon Tea¡Áwith Steiff¡Á¡×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®1-2
TEL¡§03-3234-1136¡Ê10¡Á19»þ¡Ë
¾ì½ê¡§¡Sky Gallery Lounge Levita¡Ê35³¬¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¢All-Day Dining OASIS GARDEN¡Ê36³¬¡Ë
´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ¡Á2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡
»þ´Ö¡§¡14»þ¡Á18»þ30Ê¬¡Ê12·î24¡¦25Æü¤Ï14¡Á16»þ¡Ë¢¨Í½Ìó¤Ï2Ì¾¡Á¡Ê2»þ´ÖÀ©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢11»þ30Ê¬¡Á13»þ30Ê¬¡Ê12·î21¡¦25Æü¤Ï12»þ¡Á13»þ30Ê¬¡Ë
ÎÁ¶â¡§¥¡¼¥ê¥ó¥° ¥Õ¥£¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥í¥Ã¥ÆÉÕ¤ 1Ëü2000±ß¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ù¥óÉÕ¤ 1Ëü7000±ß
¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥Ç¥£¡Ê¥µ¥ó¥¿¤Î°áÁõ¡ËÉÕ¤ 4Ëü8000±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¢¨ÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌÅÓ
¡¡¡¡¡¡¢¨¢¤Ç³«ºÅ¤Î¥·¥å¥¿¥¤¥Õ¤Ê¤·¡ÖTwinkle Christmas Afternoon Tea¡×¤Ï8000±ß¡Á
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ä»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
