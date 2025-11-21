お得なスーパーマーケット、業スーこと「業務スーパー」。安いのはもちろん、売っている商品が珍しくておいしいと人気です。育児漫画家のモチコさんも、そんな業務スーパーに魅せられた1人。今回はモチコさん宅で子どもたちに大人気の、「業スーリピ買い冷凍食品」3選を、レポートしてくれました。

1：揚げるだけで簡単！冷凍フライ

毎週末、業務スーパーへ買い出しに行くわが家。

【写真】お鍋にぴったり「水ギョーザ」

「便利だから」「時短調理になるから」「おいしそう！」などいろんな理由で買うものを決めているのですが、その理由のうち「子どもが喜ぶから！」でリピ買いしている冷凍食品を3つご紹介します。

まず最初にご紹介するのは、「揚げるだけ」の冷凍フライ、「えびカツ」と「ほたて風味フライ」。簡単に調理ができるのが大きなメリットです。

それだけでもありがたいのですが、「えびカツ」はエビフライより、「ほたて風味フライ」はホタテを買うより安い！ 娘のイチコは小6で成長期なのか、食欲旺盛で食費も気になる日々なのですが、こちらの商品はお財布に優しく、おなかいっぱい食べてもらっても心配ありません。

そしてどちらも安いだけでなく、味も大満足。ホタテは本物とはいきませんが、かなり本物に近い高クオリティー。大人の私も好きな味に仕上がっています。

2：子どもにウケない「鍋」も、これを入れるだけで大喜び

子どものテンション上がらない鍋も、これを入れるだけで大喜び！

業スーにはほかの水ギョーザもあるけれど、わが家ではこれが人気です。皮の厚さと、肉ダネのつまり具合のバランスが絶妙！

くどくなくてどんな鍋つゆにも合うので、わが家ではちゃんこやみそ味など、和風の鍋にも入れちゃってます。

3：微妙にたりないかも？なときのお助けおかず

甘辛いタレのかかったもも肉の焼き鳥です。タレはたっぷりで、お肉はもも肉ならではのぷりっと感があります。

業務スーパーにはほかの焼き鳥も売っていますが、人気の「大容量もの」は、わが家の冷凍庫には入らないんです…。こちらは5本入りなので、場所を取らずに冷凍庫のすき間にスッと収まります。

しかもちゃんと串に刺さっている！ 串があるだけで、子どもたちのテンション上がるの、なんなんでしょうね（笑）。

ちなみにわが家では、主食が焼き魚のときによく登場します。「メインが魚だけじゃたりない…？ じゃあ、焼き鳥を添えよう！」というお助けおかずとして大活躍。お皿は充実、子どもは喜ぶ、いいことづくしです！

ということで、以上、わが家の子どもが喜ぶ業務スーパーのリピ買い冷食でした。お子さまがいるご家庭や、お子さまランチをまだ食べたい大人（私含む）の方の参考になったら幸いです。