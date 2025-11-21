ÎëÌÚÆà¡¹¡ÖÉáÃÊ¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡×ÁÇµÓÈäÏª ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ë¡Ö¿§µ¤Á´³«¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/21¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È154cm52kg¡É37ºÐ¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
ÎëÌÚ¤Ï¡ÖLUNA¥Ö¥é¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»£±Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¤·¡¢¶À¤ÎÁ°¤Ç¼«»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤¬µ±¤¯²¼Ãå»Ñ¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Ä¹¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÀ¸Â¤òÉáÃÊ¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¥¹¥«¡¼¥ÈÍú¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤·Íú¤¯¤È¤·¤¿¤éÀäÂÐ¥¿¥¤¥ÄÍú¤¯¡ª¡×¡Ö´ðËÜ¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¡×¡Ö¿§µ¤Á´³«¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÎëÌÚÆà¡¹¡¢ÈþµÓ¡õ¥Ö¥é»ÑÈäÏª
¢¡ÎëÌÚÆà¡¹¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿§µ¤Á´³«¡×¤ÈÈ¿¶Á
