株式会社Jackery Japanは、12月5日（金）まで直販サイトでブラックフライデーセールを開催している。

対象製品が最大50％OFFになるセール。ポータブル電源の単体だけでなく、ソーラーパネルとのセット品なども多くラインアップしている。

また、期間限定のスペシャルクーポンも配布中。クーポンコード「PR2025BF」を注文確認ページで入力すると、セール価格からさらに5%OFFで購入できる。

セール期間

2025年11月15日（土）～2025年12月5日（金）23時59分



セール会場

https://www.jackery.jp/pages/deals

対象製品（例）

Jackery Solar Generator 1500 New ポータブル電源セット

184,600円→92,300円（50%OFF）



Jackery Solar Generator 1000 New 100W ポータブル電源 ソーラーパネル

154,600円→77,300円（50%OFF）



Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セット

326,400円→163,200円（50%OFF）



Jackery ポータブル電源 3000 New セット

426,800円→213,400円（50%OFF）