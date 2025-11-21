Ä¹Þ¼¹ä¡ÖÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°ÌÊÑ´¹À¤á¤Þ¤¤¡×¤ò¸øÉ½¡¡¼£ÎÅ¤Ç²þÁ±¤Ø
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¤¬£²£±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£ÀºÌ©¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Þ¼¤Ï£±£µÆü¡¢¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤ÇÌ¾¸Å²°¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤ËÃæ»ß¡£ËÜ¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÆüÂÎÄ´²õ¤·¤¿¡£Ã¦¿å¤È¤á¤Þ¤¤¤À¡£µ¯¤¤ì¤ºÎ©¤Æ¤ºµßµÞ³°Íè¤Ç½èÃÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤êÄ¹Þ¼¹ä¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢£±£µÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸³Æ°Ì¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö£±£µÆü¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Æ¶ÛµÞ½èÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢ÍâÆü£±£¶Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é£²ÆüÌÜ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¤Øµ¢µþ¸å¤Ë²þ¤á¤ÆÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ØÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°ÌÊÑ´¹À¤á¤Þ¤¤¡Ê£Â£Ð£Ð£Ö¡Ë¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¼À´µ¤ÏÆ¬°Ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê°ì»þÅª¤Ê¤á¤Þ¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÎÉÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê²þÁ±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¾°¡¢£±£±·î£²£¸Æü¤Î£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òËüÁ´¤ËÀ°¤¨¡¢É¬¤º¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÖÆüº¢¤è¤ê´ó¤»¤é¤ì¤ëÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£