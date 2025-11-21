大森南朋・相葉雅紀・松下奈緒「大追跡」×「ザワつく！大晦日」、コラボドラマ決定 トリプル主演も参加
【モデルプレス＝2025/11/21】テレビ朝日で大晦日に放送される「ザワつく！大晦日」（12月31日午後5時〜深夜1時）にて、2025年夏クールに同局で放送されたドラマ「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」とコラボレーションすることを発表。トリプル主演を務めた大森南朋、相葉雅紀（嵐）、松下奈緒もドラマに登場することがわかった。
“華麗なる家庭で育ち、言いたいことを遠慮なく口にしてしまう”長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の「ザワつくトリオ」が、豪華ゲストとともに2025年をしめくくる「ザワつく！大晦日」。2025年は「ザワつく！大晦日」と、人気スピンオフ企画「ザワつく！音楽会」の「昭和歌謡ライブで！年越しSP」の豪華2本立てで届ける。
「ザワつく！大晦日」ブロックではドラマ制作に初挑戦することが発表されているが、そのドラマでは、2025年夏クールに大好評を博したドラマ「大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜」との全面コラボが実現。題して、「ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜」だ。同作で豪華トリプル主演を務めた大森、相葉、松下も登場し、日本列島を揺るがす「高嶋ちさ子殺人事件」を“大追跡”することが決定した。
「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」は福田靖氏の完全オリジナル脚本で、毎話個性豊かな俳優陣による軽妙なテンポの会話劇、最先端の技術を駆使して犯人を追い詰めていく高密度なストーリーを展開。「現代捜査のキーマン」とも言うべき最先端のプロフェッショナル集団、【SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）】の“別班”【SSBC強行犯係】の活躍を爽快・痛快に描き、全9話の総再生数は驚異の1,600万回を突破するなど、大きな話題を呼んだ。
大森演じる【SSBC強行犯係】の「機動分析」担当・伊垣修二、伊垣のいる【SSBC強行犯係】に出向してくる“キャリア組”で、内閣官房長官を伯父に持つ名波凛太郎役の相葉、そして警視庁捜査一課・主任で伊垣とは元夫婦でもある青柳遥役の松下。トリプル主演を務める3人の関係性や劇中での軽妙なやりとりもこのドラマのみどころの1つ。時に反発、時に協力しながら数々の難事件と危機を乗り越えてきた3人には、新たな絆も？
今回、同作から豪華トリプル主演の3人が「ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜」に参戦決定。警視庁SSBC強行犯係の伊垣、名波、捜査一課の青柳が「高嶋ちさ子殺人事件」の捜査へと乗り出す。そして長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の「ザワつくトリオ」にサバンナ・高橋茂雄を加えた「ザワつく！メンバー」がそれぞれ演じるのは“本人役”。“長嶋一茂役”の長嶋、“石原良純役”の石原、“高嶋ちさ子役”の高嶋が、「ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜」でどんな役割を担うのか。
さらに、コラボ発表にともない、「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」をオマージュしたキービジュアルも解禁。「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」へのリスペクトを込めて、長嶋は大森に、石原は相葉に、高嶋は松下にシンクロするよう新たにモノクロのポートレートを撮りおろしている。クールな表情の6人が並ぶ横には、サブタイトルにもある“カラス天狗”が夜の大東京を見下ろすかのように浮かび上がり、さらに「ザワつく！大晦日」司会進行の高橋の恐れおののく顔も配され、不穏なミステリーを予感させるビジュアルとなっている。「ザワつく！金曜日」では、2024年にちさ子が“口元がカラス天狗のようになってしまった”と告白して以来、カラス天狗のお面が番組に登場するなど話題を巻き起こしてきたが、今回のドラマでカラス天狗が鍵を握る存在となるのだろうか。
「ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜」は、現在、絶賛撮影中だという。物語はコンサート開演直後、舞台上のちさ子が照明の下敷きとなって殺害される衝撃の場面から幕を開ける。照明のワイヤーを切断したのはいったい誰なのか。容疑者は会場を埋め尽くす観客全員。大森、相葉、松下のほかにも、「ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜」には超豪華ゲストが入り乱れるように参戦予定。キャストは続々解禁されていく。（modelpress編集部）
