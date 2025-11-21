STARGLOWデビューシングル「Star Wish」ジャケット写真＆トラックリスト解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWが、2026年1月21日にリリースするデビューシングル「Star Wish」のジャケット写真とトラックリストが公開された。

■デビューシングル「Star Wish」は全6形態でリリース予定

今作は、タイトル曲「Star Wish」、11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」の他、新曲「My Job」、オーディション課題曲として人気を博した「Love Myself」のSTARGLOWバージョンとなる「Love Myself ’26」を含む全4曲を収録予定。

初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish -Music Video-」「Star Wish -Behind The Scenes-」、初回盤Bには撮り下ろし特典映像「STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]」を収録する他、三方背ケース仕様・フォトブック（28P）付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bのコンテンツに加え、「Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-」をコンパイル予定。

さらにオリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。

また、各形態（初回生産分）に封入の応募抽選特典シリアルコードの特典として、北海道・東京・愛知・大阪・福岡での『Talk Show & Greeting』イベント招待他、豪華内容もアナウンスされている。

9月22日配信リリースのプレデビューシングル「Moonchaser」がBillboard JAPAN Hot 100で初登場7位を記録するなど、音楽シーンに鮮烈なインパクトを与えた彼らは、このデビューシングルを携え、1月31日・2月1日に初の単独イベント『STARGLOW DEBUT SHOWCASE (仮)』を横浜BUNTAIにて開催予定となっている。

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

SINGLE「Star Wish」

＜CD収録曲（予定）＞ ※全品番共通

01. Star Wish

02. My Job

03. Love Myself ’26

04. PIECES -STARGLOW Ver.-

＜初回盤A DVD収録内容（予定）＞

・Star Wish -Music Video-

・Star Wish -Behind The Scenes-

＜初回盤B DVD収録内容（予定）＞

・STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]

＜BMSG MUSIC SHOP専売商品 DVD・Blu-ray収録内容（予定）＞

・Star Wish -Music Video-

・Star Wish -Behind The Scenes-

・STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]

・Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-

