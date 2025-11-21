¡Ú¶å½£¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤¬¥Ò¥ä¥ê¿É¾¡¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤È¡Ä¼«¿®¤¢¤Ã¤¿¡× °ÂÀÄ¶Ó¡ÖÉé¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£³ÆüÌÜ¡Ê£²£±Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£±£±¾¡ÌÜ¡££²ÇÔÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤òÀ©¤·¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¥È¥Ã¥×¤ò»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÅÚÉ¶¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹´Ö¤Ë¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬ÅÚÉ¶¤ËÍî¤Á¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¿³È½¤«¤éÊª¸À¤¤¤Ï¤Ä¤«¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¾¡¤Ã¤¿¡Ù¤È¡£¾¯¤·¼«¿®¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯Áö¤ì¤¿¡×¤È¾¡Íø¤ò³Î¿®¡£Ï¢ÇÔ¸å¤ÎÏ¢¾¡¤Ë¤Ï¡Ö¤Õ¤Ã¤¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¡ÊºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡ËÉé¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£ÅÚÉ¶¤Î³°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·é¤¯´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£